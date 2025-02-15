快訊

拒絕川普交易？傳美提議「一半稀土換軍援」 澤倫斯基下一步曝光

折疊式iPhone原型機外觀疑曝光 長得像三星「這款」設計

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
謠傳新款蘋果折疊式iPhone原型機長得像三星Galaxy Z Fold 6。圖為三星Galaxy Z Fold 6。圖／路透
謠傳新款蘋果折疊式iPhone原型機長得像三星Galaxy Z Fold 6。圖為三星Galaxy Z Fold 6。圖／路透

蘋果（Apple）可能正在閉門測試許多折疊式iPhone原型機。「數碼閒聊站」在微博爆料，其中一款原型機提供更多功能，因為內外皆可顯示，因此設計外觀長得像三星Samsung）Galaxy Z Fold 6；而另一個消息來源則透露另一款的外觀特徵是「書型」（book style）。

數碼閒聊站指出，一款可雙面顯示的折疊式iPhone原型機正在測試的前期階段。外側螢幕為5.49吋，完全展開後，內側螢幕達到7.74吋。

另一款遭爆料的是一款具12吋螢幕、雙鏡頭相機的折疊式iPhone，但尺寸過大難以被歸類為智慧手機。「書型」設計明顯更務實，因為相較於貝殼機iPhone能提供更多功能。此外，由於蘋果擅長於軟體，應用程式（app）可以輕鬆地透過iOS系統在各種大小裝置上運作，因而可望比三星等依賴Google Android系統的其他公司更有優勢。

Samsung iPhone 三星 應用程式

延伸閱讀

英業達攻陸AI 兩頭沾蘋果光

蘋果AI新手機 19日亮相

蔡崇信證實阿里巴巴將合作蘋果 專家分析揭核心原因

最健康的水果不是蘋果！紅通通的它獲得營養密度冠軍 入菜生吃兩相宜

相關新聞

折疊式iPhone原型機外觀疑曝光 長得像三星「這款」設計

蘋果（Apple）可能正在閉門測試許多折疊式iPhone原型機。「數碼閒聊站」在微博爆料，其中一款原型機提供更多功能，因...

2歐洲新創公司突破電池材料回收技術 挑戰陸供應鏈霸位

2家歐洲新創公司13日表示，在電動車電池材料回收上達新里程碑。這將滿足未來歐洲電動車電池使用回收材料比重的規定，也可削弱...

加碼買披薩！巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季削減數檔金融股部位，但停止拋售蘋果股票。波克夏並...

輝達大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

最新揭露的文件資料顯示，輝達（NVIDIA）上季大幅減碼對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股近44%，同時全數出脫在食物...

無畏CPI？美國公債不甩川普關稅 靠「這轉機」周線竟大漲

在通膨數據與川普2.0新關稅訊息夾擊下，美國公債本周仍逆勢大漲，走向相反的殖利率墜落一周低點，基準的10年期公債殖利率跌...

擺脫頹勢！美股一度突破收盤新高 若化解2疑慮有望再創高

美國股市本周擺脫連兩周頹勢，儘管通膨數據過熱，白宮關稅繼續磨刀霍霍，投資人似不以為意，標普500指數還一度突破歷史新高收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。