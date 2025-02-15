折疊式iPhone原型機外觀疑曝光 長得像三星「這款」設計

蘋果（Apple）可能正在閉門測試許多折疊式iPhone原型機。「數碼閒聊站」在微博爆料，其中一款原型機提供更多功能，因為內外皆可顯示，因此設計外觀長得像三星（Samsung）Galaxy Z Fold 6；而另一個消息來源則透露另一款的外觀特徵是「書型」（book style）。

數碼閒聊站指出，一款可雙面顯示的折疊式iPhone原型機正在測試的前期階段。外側螢幕為5.49吋，完全展開後，內側螢幕達到7.74吋。

另一款遭爆料的是一款具12吋螢幕、雙鏡頭相機的折疊式iPhone，但尺寸過大難以被歸類為智慧手機。「書型」設計明顯更務實，因為相較於貝殼機iPhone能提供更多功能。此外，由於蘋果擅長於軟體，應用程式（app）可以輕鬆地透過iOS系統在各種大小裝置上運作，因而可望比三星等依賴Google Android系統的其他公司更有優勢。