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2歐洲新創公司突破電池材料回收技術 挑戰陸供應鏈霸位

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
2家歐洲新創公司13日表示，在電動車電池材料回收上達新里程碑。圖／路透
2家歐洲新創公司13日表示，在電動車電池材料回收上達新里程碑。圖／路透

2家歐洲新創公司13日表示，在電動車電池材料回收上達新里程碑。這將滿足未來歐洲電動車電池使用回收材料比重的規定，也可削弱中國在整個電池供應鏈霸位及減少二氧化碳排放

路透社報導，從2030年8月起，歐洲車廠使用的電動車電池須包含至少6%的回收鋰、6%的回收鎳及16%的回收鈷，且5年後要求比例還會增加。引發相關業者競相挑戰中國在電池回收的領先地位。

英國電池回收新創公司Altilium表示，倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究結果顯示，使用他們回收的陰極活性材料（cathode active material，CAM）製造的小型電池，與使用中國供應商提供的原生材料製成的電池相比，表現不相上下甚至更好。

陰極材料通常包含鋰、鈷、鎳或錳。

Altilium營運長馬斯頓（Christian Marston）告訴路透社，使用他們回收的材料製成的電池與使用全新材料相比，二氧化碳排放量可減少70%、成本可降低20%。

他說：「這是確實的技術突破，真的有助汽車製造商在使用回收材料上的風險降低。」

另一方面，德國電池回收新創公司tozero正在打造1座石墨回收試驗工廠，並正與幾家全球性車廠洽談供應事宜。

tozero執行長佛萊謝（Sarah Fleischer）告訴路透社，如果使用他們的溼式冶金（hydrometallurgy）程序來回收石墨，且過程中使用再生能源，可達成「淨零」排放，且將對汽車製造商有幫助，因為任何鋰電池的碳足跡40%來自石墨。

tozero將在2年內完成設廠，目標最晚2027年生產的回收石墨年產量達到約2000噸，足以供應約5萬輛電動車電池使用。

再生能源 材料 碳排放 碳足跡 電動

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