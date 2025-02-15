快訊

下周冷氣團一波比一波強！明北部暴跌剩14度 最凍時間點曝光

登山巧遇期間限定「雪白仙氣靈獸」 超萌寶可夢身分竟是世界級殺手

高雄分屍案打撈第10天再尋獲8屍塊 至今已尋獲54塊遺骸

加碼買披薩！巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。圖／路透
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。圖／路透

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季削減數檔金融股部位，但停止拋售蘋果股票。波克夏並揭露一筆酒精飲料生產商Constellation Brands股票的新投資，還加碼投資達美樂披薩（Domino's Pizza）。

根據美國股市14日收盤後公諸於世的13-F申報文件，波克夏上季將花旗集團持股大砍四分之三，拋售4,060萬股、價值逾24億美元，使得這檔股票部位縮水至1,460萬股。波克夏上季也持續拋售美國銀行（BofA）股票，總計賣出1.175億股，部位規模減少15%，剩下6.8億股；Capital One及巴西金融科技銀行業者Nu Holdings股票部位同樣縮水。

美銀不久前還是波克夏第二大普通股部位，如今落居第三，如果從去年7月算起，波克夏已拋售三分之一美銀股票。另外，波克夏上季也出清Ulta Beauty股票部位。波克夏是在去年第2季開始敲進Ulta Beauty股票，但去年第3季就減碼該部位。

至於蘋果，波克夏上季並未連續第五季進行拋售，截至2024年底仍持有3億股蘋果股票，價值751億美元。蘋果仍是該公司最大股票部位，其次是美國運通（American Express）。

另一方面，監管申報文件也顯示，波克夏去年第4季買進562萬股Constellation股票，截至去年底這些股票價值12.4億美元。波克夏上季也加碼投資達美樂披薩及泳池設備業者Pool公司，其中達美樂披薩股票部位膨脹86%。

Constellation股價14日盤後上漲7.4%，報174.99美元。投資Constellation出自巴菲特或投資代理人之手，目前還不得而知。

巴菲特 披薩 波克夏 美國 達美樂

延伸閱讀

00878、00713、00919、0056、00929…第一季領息14萬！存股哥：主流的沒降息很多

三生肖有「大格局」天生適合創業！股神巴菲特又上榜

晚年致富的人 通常擁有這7個日常習慣

00878報酬率36%該獲利了結？網兩派戰翻 他勸賣改買市值型更賺

相關新聞

無畏CPI？美國公債不甩川普關稅 靠「這轉機」周線竟大漲

在通膨數據與川普2.0新關稅訊息夾擊下，美國公債本周仍逆勢大漲，走向相反的殖利率墜落一周低點，基準的10年期公債殖利率跌...

擺脫頹勢！美股一度突破收盤新高 若化解2疑慮有望再創高

美國股市本周擺脫連兩周頹勢，儘管通膨數據過熱，白宮關稅繼續磨刀霍霍，投資人似不以為意，標普500指數還一度突破歷史新高收...

馬斯克成為13寶爸？ 美國31歲女作家自爆5個月前誕下1子

全球首富馬斯克私生活多采多姿，據悉已與3名女子生了12名孩子，最新消息指出，美國31歲女作家艾希莉（Ashley St....

加碼買披薩！巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季削減數檔金融股部位，但停止拋售蘋果股票。波克夏並...

輝達大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

最新揭露的文件資料顯示，輝達（NVIDIA）上季大幅減碼對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股近44%，同時全數出脫在食物...

谷歌將與波蘭建立AI合作 遭不滿嗆「投資規模小」：買點心花更多錢

谷歌（Google）執行長皮查伊與波蘭總理圖斯克13日在華沙簽署備忘錄，宣布在人工智慧（AI）領域建立戰略夥伴關係。Go...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。