快訊

下周冷氣團一波比一波強！明北部暴跌剩14度 最凍時間點曝光

登山巧遇期間限定「雪白仙氣靈獸」 超萌寶可夢身分竟是世界級殺手

高雄分屍案打撈第10天再尋獲8屍塊 至今已尋獲54塊遺骸

無畏CPI？美國公債不甩川普關稅 靠「這轉機」周線竟大漲

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
在通膨數據與川普2.0新關稅訊息夾擊下，美國公債本周仍逆勢大漲，走向相反的殖利率墜落一周低點，基準的10年期公債殖利率跌破4.5%。圖／路透
在通膨數據與川普2.0新關稅訊息夾擊下，美國公債本周仍逆勢大漲，走向相反的殖利率墜落一周低點，基準的10年期公債殖利率跌破4.5%。圖／路透

通膨數據與川普2.0新關稅訊息夾擊下，美國公債本周仍逆勢大漲，走向相反的殖利率墜落一周低點，基準的10年期公債殖利率跌破4.5%，因零售銷售數據疲軟重燃市場對聯準會（Fed）今年降息的希望。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率14日下滑5.1個基點至4.258%，一周來小跌1.9個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美債殖利率同步下滑4.9個基點至4.475%，全周跌幅小於1個基點，連續第三周走下坡，且與1月中旬觸及的4.81%高點漸行漸遠。

30年期殖利率滑落2.9個基點至4.696%，此數已把新債發行殖利率納入考量。周線升幅不到1基點。

殖利率隨經濟數據暴起暴落

周五公布的數據顯示，美國1月零售銷售銳減0.9%，降幅比經濟學家預估的0.2%嚴重，且為近兩年來最大，凸顯耶誕銷售旺季過後消費者買氣縮手。儘管12月零售銷售數據上修，整份報告仍給經濟過熱展望澆冷水，也讓Fed今年進一步降息的希望死灰復燃，10年期美債殖利率應聲降到4.5%以下。

Interactive Brokers分析師托瑞斯指出，這份消費者報告重新開啟Fed今夏可能降利率之門，使原本被周三通膨報告澆熄的希望敗部復活。12日出爐的消費者物價指數（CPI）顯示，美國1月CPI年增率達3%，比預期火熱，嚇得10年期美債殖利率衝上4.66%。

緊接著在周四公布的生產者物價指數（PPI）升幅也比預期大，但市場解讀整份報告仍屬良性，殖利率隨之陡降。分析師指出，從PPI和CPI的某些成分推估，Fed偏好的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--可望趨緩。1月PCE報告訂於28日公布。

道明證券首席美國利率策略師葛伯格說，零售銷售數據「給景氣加速成長的預期澆冷水」，「加上從PPI餵至PCE的數字可望改善，讓市場受到通膨和成長不致過熱的展望鼓舞」，使公債價格從近期低點反彈、殖利率回落。

不過，FHN金融公司分析師康伯諾表示，光憑一份零售銷售報告，不足以認定美國消費者支出已走到由盛轉衰的轉折點，再加上市場對周四PPI數據「反應太熱烈」，他認為美國公債已進入「超買領域」。

Miller Tabak分析師馬雷說：「公債殖利率本周顯然跳上跳下，上衝後又能降下來，是美股13日大漲的重要驅動力。」他認為，美債殖利率連兩日下滑，反映的主要是通膨、而非關稅因素。

關稅仍是變數 但目前為止衝擊小

債券投資人也緊盯美國總統川普的關稅政策最新動向，及其對通膨的影響。川普13日宣布將對貿易夥伴國祭出「對等關稅」，以報復他國的高關稅以及有礙公平貿易的非關稅政策。但這項新關稅不會立刻實施，也未點名報復對象，顯示仍有轉圜餘地，債市投資人於是淡定以對。

美國銀行（BofA）周五公布的調查顯示，投資人對美債後市的看法已沒那麼悲觀，更少人認為10年期美國公債殖利率會在今年內躍上5%，更多人預期會降到4%以下。不過，受訪者也表示，對預測準確的信心大減，反映總體經濟前景混沌不明。

美銀策略師哈奈特指出，通膨加速乍看下是利空，但到頭來對金融市場可能是好事，因為那將迫使川普關稅化大為小。他建議買進美國公債，並認為30年期殖利率1月升抵近5%時可能已觸頂，將從多年高峰下滑。

美國債市17日（周一）因總統日休市。

川普 消費者 美國 通膨

延伸閱讀

巴西美國商會：美對巴西出口產品近50%免關稅

川普擬對半導體課關稅 美媒：AI競爭恐功敗垂成

避開愚人節！川普：汽車關稅擬4月2日實施

川普關稅大刀砍向汽車 擬4月2日實施

相關新聞

無畏CPI？美國公債不甩川普關稅 靠「這轉機」周線竟大漲

在通膨數據與川普2.0新關稅訊息夾擊下，美國公債本周仍逆勢大漲，走向相反的殖利率墜落一周低點，基準的10年期公債殖利率跌...

擺脫頹勢！美股一度突破收盤新高 若化解2疑慮有望再創高

美國股市本周擺脫連兩周頹勢，儘管通膨數據過熱，白宮關稅繼續磨刀霍霍，投資人似不以為意，標普500指數還一度突破歷史新高收...

馬斯克成為13寶爸？ 美國31歲女作家自爆5個月前誕下1子

全球首富馬斯克私生活多采多姿，據悉已與3名女子生了12名孩子，最新消息指出，美國31歲女作家艾希莉（Ashley St....

加碼買披薩！巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季削減數檔金融股部位，但停止拋售蘋果股票。波克夏並...

輝達大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

最新揭露的文件資料顯示，輝達（NVIDIA）上季大幅減碼對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股近44%，同時全數出脫在食物...

谷歌將與波蘭建立AI合作 遭不滿嗆「投資規模小」：買點心花更多錢

谷歌（Google）執行長皮查伊與波蘭總理圖斯克13日在華沙簽署備忘錄，宣布在人工智慧（AI）領域建立戰略夥伴關係。Go...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。