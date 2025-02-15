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擺脫頹勢！美股一度突破收盤新高 若化解2疑慮有望再創高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta已連續20日上漲，這波漲幅已達20.5%，川普就職以來每個交易日都上漲。圖／路透
Meta已連續20日上漲，這波漲幅已達20.5%，川普就職以來每個交易日都上漲。圖／路透

美國股市本周擺脫連兩周頹勢，儘管通膨數據過熱，白宮關稅繼續磨刀霍霍，投資人似不以為意，標普500指數還一度突破歷史新高收盤價。接下來，投資人在貿易和通膨方面的疑慮若能進一步化解，美股或許有機會再創新猷。

美股周五收盤變動不大，但一周下來，那斯達克綜合指數上漲2.2%，標普500指數上漲1.4%，道瓊工業指數上漲0.7%。標普500指數周五一度突破1月23日在川普就職美國總統川普不久所創的收盤新高6,118點，Meta連續20日上漲，這波漲幅高達20.5%，川普就職以來每個交易日都上漲。

台積電ADR周五開低走高，盤中一度下跌2.2%，彭博報導台積電考慮應川普政府的要求接手英特爾在美國晶圓廠，台積電ADR轉而上漲，收漲逾1%。一周下來，台積電ADR仍跌1.1%，費城半導體指數則上漲3%。

美國1月零售銷售額降幅甚於經濟學家所料，但Northlight資產管理公司投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）表示，很多投資人對經濟數據似乎不太在意。他說：「可以明顯感受到現正處於多頭走勢。所有壞消息似乎都被忽略，而真正的好消息則備受歡迎。」

本周，川普宣布但並未立即實施新關稅措施，加上對俄烏戰爭可望談和，都激勵了股市。

美債連續五周上漲，創下2021年以來最長的連漲紀錄，10年期公債殖利率跌破4.5%。

今年年初以來，美股在狹幅區間波動。儘管政策變化頻繁，通膨疑慮揮之不去，企業獲利在健康的經濟環境下支持續成長，大體上抵銷了諸多疑慮。

目前，道瓊工業指數和標普500指數距歷史新高都不到1%，那斯達克也只差2%。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）說：「目前市場由周期性股領漲，企業獲利表現相當強勁，第4季的財報季表現亮眼。」「現在市場只需要找到利多來推動股市走高。」

他說：「我認為2月接下來可能會有些波動。但如果PCE數據（28日公布）低於預期，並讓投資人向下挪移Fed接下來多次降息的預期，這可能為下個月股市帶來不錯的反彈契機。」

台積電 川普 美股 關稅

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