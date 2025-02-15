馬斯克成為13寶爸？ 美國31歲女作家自爆5個月前誕下1子
全球首富馬斯克私生活多采多姿，據悉已與3名女子生了12名孩子，最新消息指出，美國31歲女作家艾希莉（Ashley St. Clair）14日透過社群平台X自爆，5個月前為馬斯克誕下1子，若消息屬實，這將是馬斯克的第13名孩子。
紐約郵報報導，艾希莉在X發布聲明，「5個月前，我迎來了一個新生命，伊隆馬斯克是孩子的父親。我之前沒有對外公開此事，是為了保護我們孩子的隱私和安全，但最近幾天，八卦媒體顯然打算報導此事，不顧可能造成的傷害。」
艾希莉強調：「我希望讓我們的孩子在正常且安全的環境中成長。因此，我請求媒體尊重我們孩子的隱私，避免侵擾性的報導。」
對此馬斯克未回應置評。
在此之前，馬斯克已與首任妻子、加拿大作家詹妮弗（Jennifer Justine Wilson）擁有6名子女、與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）生下3子，另與旗下腦機介面公司「Neuralink」特別企劃總監齊利斯（Shivon Zilis）生下3名小孩，共計至少12名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言