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馬斯克成為13寶爸？ 美國31歲女作家自爆5個月前誕下1子

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國31歲女作家艾希莉自爆5個月前為馬斯克誕下1子。取自X
美國31歲女作家艾希莉自爆5個月前為馬斯克誕下1子。取自X

全球首富馬斯克私生活多采多姿，據悉已與3名女子生了12名孩子，最新消息指出，美國31歲女作家艾希莉（Ashley St. Clair）14日透過社群平台X自爆，5個月前為馬斯克誕下1子，若消息屬實，這將是馬斯克的第13名孩子。

紐約郵報報導，艾希莉在X發布聲明，「5個月前，我迎來了一個新生命，伊隆馬斯克是孩子的父親。我之前沒有對外公開此事，是為了保護我們孩子的隱私和安全，但最近幾天，八卦媒體顯然打算報導此事，不顧可能造成的傷害。」

艾希莉強調：「我希望讓我們的孩子在正常且安全的環境中成長。因此，我請求媒體尊重我們孩子的隱私，避免侵擾性的報導。」

對此馬斯克未回應置評。

在此之前，馬斯克已與首任妻子、加拿大作家詹妮弗（Jennifer Justine Wilson）擁有6名子女、與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）生下3子，另與旗下腦機介面公司「Neuralink」特別企劃總監齊利斯（Shivon Zilis）生下3名小孩，共計至少12名。

全球首富馬斯克。路透
全球首富馬斯克。路透

美國 馬斯克

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