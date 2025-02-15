馬斯克開價逾3兆元收購 OpenAI董事會一致否決

美國生成式人工智慧（AI）巨擘OpenAI董事長今天說，董事會已一致否決科技大亨馬斯克（Elon Musk）帶頭提出的974億美元收購案，並重申這家公司是「非賣品」。

綜合法新社與路透社報導，OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）在發布於社群平台X的聲明中說：「OpenAI是非賣品，董事會一致否決馬斯克先生企圖干擾競爭對手的最新行動。」

聲明還指出：「OpenAI任何可能的重組行動都會強化我們的非營利性和確保通用人工智慧（AGI）讓全人類受益的任務。」

馬斯克的律師托伯洛夫（Marc Toberoff）透過聲明說，OpenAI正在出賣這家營利企業的控制權，此舉將「讓某些董事會成員而不是非營利事業更有錢」。

馬斯克本月12日提出法院文件說，如果OpenAI董事會將公司恢復為非營利「慈善」模式，他會撤回收購提案。

OpenAI目前採混合結構運作，既是非營利組織，也有一家賺錢的子公司。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）認為，轉向營利模式對公司發展至關重要，但這也導致他與馬斯克的緊張關係惡化。

OpenAI成立於2015年，共有11人參與創辦，包括馬斯克與阿特曼。馬斯克在3年後退出，於2023年初成立自己的AI公司xAI，當時OpenAI已在全球掀起AI技術熱潮。

設計、訓練和部署AI模型的龐大成本迫使OpenAI尋求新的企業結構，讓投資人擁有股權，也讓公司獲得更穩定的管理。

轉型為傳統營利公司須經加州和德拉瓦州當局批准，兩州將審查OpenAI的非營利部門轉為新公司股東時將如何估值。

目前的投資人傾向較低的估價，以取得更多新公司股份。

美國媒體The Information報導，馬斯克的收購案將OpenAI非營利部門的價值估計在974億美元（約新台幣3.18兆元），比目前商議的數字多300億美元左右，此舉用意似乎是想破壞OpenAI籌款的努力。