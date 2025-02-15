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TikTok暫時復活 重上架美App商店

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
TikTok 應用程式13日在蘋果和Google的應用程式商店，重新上架。 路透
TikTok 應用程式13日在蘋果和Google的應用程式商店，重新上架。 路透

美國總統川普十四日說，對TikTok禁令的七十五天寬限期有可能繼續延長，但仍希望與TikTok達成協議，認為這麼做對中國有利。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者說，仍希望與TikTok達成協議，讓這個應用程式繼續在美國運作，認為TikTok幫他贏得去年總統大選。

當記者提問期限是否將至，川普答道「約兩周前我有九十天時間，我確定能延長，但依我來看，我認為無需如此」。尚不清楚他所提的九十天是指什麼。

川普並認為中國大陸國家主席習近平會同意將TikTok出售給美方，因為這也符合中國利益；「我會讓中國這麼做變得值得」；「達成協議對中國有利。」

美國蘋果和Google的App商店，十三日將TikTok重新上架。因川普表示，TikTok「不賣就禁」的處置將延至四月五日後，這兩家美國公司已接到司法部長信函，確認現在放TikTok在App商店中不會被罰。

兩大App平台一月遵守美國國會去年通過、前總統拜登簽署的的法律，在美國下架TikTok。不過川普一月廿日就任時簽行政命令。他當時指示司法部長「自今天（一月廿日）起的七十五天內，先不要採取任何行動來執行相關法案的規定，以便讓我的行政團隊有機會決定適當的後續處理方式」。

儘管川普這麼說，蘋果和Google的應用程式商店並沒有隨即讓TikTok重回貨架；TikTok只是短暫下線，在川普宣布延後禁令馬上復活。

美國國會去年立法通過要求TikTok中國母公司字節跳動限期和TikTok拆分，去年四月拜登簽署後生效成為法律。理由是擔憂TikTok有可能被用來對美國用戶從事間諜工作，而且中國政府可要求陸企提供資料。前述法律規定，除非字節跳動在今年一月十九日出售美國TikTok資產，就要在全美被禁止使用。

TikTok 川普 美國

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