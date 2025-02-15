應材本季財測 沒看到驚喜

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

晶片製造設備巨擘應用材料（Applied Materials）上季營收獲利均優於市場預期，但本季財測並無驚喜，主要理由是美國出口管制的風險，恐會影響營運。

應材在美股13日盤後表示，本季（2到4月，會計年度第2季）營收額估為71億美元，低於分析師預估的72.2億美元；每股盈餘（EPS）2.30美元，符合市場預期。

回顧上季，扣除特定項目後，每股盈餘2.38美元；營收成長6.8%至71.7億美元，兩者均優於市場預期。

財務長希爾說，公司對業績的估算，「考慮了出口管制相關的不利因素」。中國大陸市場約占應材銷售的三分之一，而美國更嚴格的出口管制，使得業者對大陸的銷售更困難。

應材指出，前任拜登政府最後一個月公布的出口新規，對本會計年度的營收衝擊估計將達4億美元左右。執行長迪克森在法說會上表示，上述營收縮減的約半數會發生在本季，且集中服務部門，原因是必須停止部分中國大陸客戶的設備維護服務。所幸，他預期放眼長期，服務部門的營運可以恢復健康成長。

迪克森提到，用於生產AI晶片的最先進設備需求甚高，彌補了精密度較低晶片設備需求減弱的缺口，「整個產業最大的驅動力就是AI。」資料中心所需的晶片數量，很快就會超過PC、智慧手機這兩大市場。

復健 美國

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