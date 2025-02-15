蘋果AI新手機 19日亮相

蘋果公司計劃2月19日發表新產品，迎接「家族最新成員」，市場普遍預期新版低階iPhone SE屆時將亮相。新iPhone SE預料將成為所有支援蘋果人工智慧（AI）功能的iPhone中，最平價的一款。

蘋果執行長庫克13日在社群媒體X上寫道，請大家在2月19日「準備好迎接家族裡的最新成員」，並上傳一部金屬蘋果商標的簡短動畫，釋出蘋果即將發表新產品的訊息，但未提供其他細節。彭博資訊上周報導，蘋果本月將推出新低階iPhone。另一方面，蘋果零售店也快速出清現有iPhone SE庫存，同樣印證新裝置將問世。

新版iPhone SE據傳將與iPhone 14類似，搭載尺寸較大螢幕並具備臉部辨識功能，代表主畫面按鈕將走入歷史。主畫面按鈕是蘋果代表性介面，隨蘋果共同創辦人賈伯斯2007年發表首代iPhone問世。庫克上傳的動畫看似主畫面按鈕形狀逐漸消失，或許就是暗示這點。

新iPhone SE據傳也會支援蘋果AI功能Apple Intelligence，並搭載目前用於iPhone 16的A18晶片。值得一提的是，新iPhone SE將是蘋果首部搭載自製行動網路數據機晶片的裝置，捨棄高通零組件。蘋果據傳打算讓今秋發表的較輕薄新iPhone也採用自製數據機晶片，升級版晶片將在2026年的iPhone Pro機型亮相。

價格方面，由於升級幅度較大，新機型預料會比現有iPhone SE稍微貴一點；現有iPhone SE價格為429美元起跳。

蘋果正寄望藉由推出新iPhone機型，協助扭轉營收下滑頹勢。蘋果在涵蓋假期購物季的上季iPhone營收意外減少1%，大中華區整體營收大減11%。

蘋果大中華區涵蓋中國大陸、香港、澳門和台灣，其中中國大陸是蘋果僅次美國的第二大單一市場。在中國大陸品牌以自家AI功能搶走iPhone用戶之際，蘋果據傳努力調整Apple Intelligence平台，目標是最快5月把AI功能引進中國大陸。

阿里巴巴董事長蔡崇信13日透露，蘋果希望讓iPhone採用阿里巴巴的AI，證實市場傳言。彭博資訊報導，蘋果已攜手阿里巴巴打造一套裝置上系統，這套系統能為中國大陸iPhone、iPad和Mac用戶分析及修改蘋果AI模型，並審查和過濾AI生產的內容以符合中國大陸政府要求。百度據傳是蘋果次要合作夥伴，處理其他功能。