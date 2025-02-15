美1月零售銷售不如預期 下滑0.9% 幅度近兩年最大
美國1月零售銷售寫下近兩年來最大減幅，反映天候惡劣以及致命野火，還有消費者突然縮手的影響，美元14日盤中貶幅應聲擴大，美國公債價格則全面走揚。
美國商務部14日公布，1月零售銷售比前月下滑0.9%，遠比市場預估的下滑0.2%還來得糟；剔除汽車的零售銷售減少0.4%，也不如市場預估的成長0.3%。去年12月零售銷售數據則獲得上修，成長率達到0.7%。
受到1月零售銷售遠不如預期影響，追蹤美元對六種主要貨幣的美元指數14日盤中跌幅擴大，最多下跌0.55%至106.719；美國公債價格全面上漲，走勢與價格相反的殖利率下跌，基準10年期公債殖利率跌破4.5%。
美國第二大都會區洛杉磯爆發1月致命野火，以及美國其他地區冬季天氣惡劣，可能都已衝擊現場購物活動。另一方面，消費者因預期進口關稅將推升商品價格而提前大肆採購，已帶動美國零售銷售連續四個月強勁成長，1月零售銷售下滑或許也反映消費者開始「收心」。
零售銷售貢獻美國約三分之一整體消費者支出，是觀察美國經濟是否健康的線索之一。2024年美國零售銷售強勁成長4.4%，整體經濟成長率也相當亮眼。
美國總統川普已承諾透過減稅和鬆綁法規來提振經濟，但他調升關稅的威脅卻已沖淡樂觀氣氛。川普祭出的關稅最終可能轉嫁給消費者，進而導致未來的零售銷售數據遭到扭曲，原因是這些數據未經通膨調整。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本周重申Fed不急於降息，尤其是在報告顯示美國1月消費者物價全面上漲後。美國1月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3%，升幅是去年6月以來最大，也大於市場預期的2.9%。
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