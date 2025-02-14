軟銀、豐田等多家日企禁用DeepSeek 擔憂訊息洩露給大陸
日本共同社獨家報導，日本豐田汽車、三菱重工、軟銀等多家日企禁止在內部使用中國新創公司DeepSeek研發的生成式AI，由於擔心訊息洩露給中國政府，越來越多企業開始禁用。
根據共同社，深度求索（DeepSeek）以低成本成功研發人工智慧（AI）震驚全世界，但其安全性也引發擔憂。豐田表示：「從訊息安全角度來看（DeepSeek）存有疑慮，因此禁止使用。」
據報導，三菱重工的方針也是不使用DeepSeek，據稱即使提出內部申請，目前也不會予以批准。軟銀則限制從公司內部訪問DeepSeek，並禁止在業務終端下載和使用。
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