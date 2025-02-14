快訊

全球最新「醫療照護指數」排名出爐 台灣醫療連7年蟬聯雙榜首

移民署新竹專勤隊遭搜索 隊長疑涉貪遭帶走調查

曾夜夜明亮…新光三越無限期停業 台中人感傷：你暫時受傷了

軟銀、豐田等多家日企禁用DeepSeek 擔憂訊息洩露給大陸

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本豐田汽車、三菱重工、軟銀等多家日企禁止在內部使用大陸新創公司DeepSeek研發的生成式AI。圖／路透社
日本豐田汽車、三菱重工、軟銀等多家日企禁止在內部使用大陸新創公司DeepSeek研發的生成式AI。圖／路透社

日本共同社獨家報導，日本豐田汽車、三菱重工、軟銀等多家日企禁止在內部使用中國新創公司DeepSeek研發的生成式AI，由於擔心訊息洩露給中國政府，越來越多企業開始禁用。

根據共同社，深度求索（DeepSeek）以低成本成功研發人工智慧（AI）震驚全世界，但其安全性也引發擔憂。豐田表示：「從訊息安全角度來看（DeepSeek）存有疑慮，因此禁止使用。」

據報導，三菱重工的方針也是不使用DeepSeek，據稱即使提出內部申請，目前也不會予以批准。軟銀則限制從公司內部訪問DeepSeek，並禁止在業務終端下載和使用。

DeepSeek 三菱 日本 豐田 軟銀

延伸閱讀

DeepSeek爆紅持續推升港股 恆指大漲805點

奧特曼自爆「怕OpenAI輸、壓力大」 DeepSeek竟建議這麼做

DeepSeek技術透明、限制少 他讚：買股票買這種就對了！

影／豐田駕駛唱完「愛的痛了」追撞千萬豪車邁巴赫 原來是冒牌賓士

相關新聞

怕玩火自焚？巴西今年不推金磚國共同貨幣 為減少美元依賴鋪路

今年輪值金磚國家（BRICS）主席國的巴西，將不會推動金磚國家共同貨幣，但今年議程將為金磚各國在全球貿易減少對美元的依賴...

軟銀、豐田等多家日企禁用DeepSeek 擔憂訊息洩露給大陸

日本共同社獨家報導，日本豐田汽車、三菱重工、軟銀等多家日企禁止在內部使用中國新創公司DeepSeek研發的生成式AI，由...

美國延後加徵關稅給予喘息空間 亞股漲多跌少

美國總統川普最新提出的「對等關稅」計畫不太可能在4月前實施，這項消息不僅為談判提供時間，也鼓舞投資人，亞洲股市今天多追隨...

漲太凶恐抑制需求 阿拉比卡咖啡豆價格年底前估跌30%

根據路透調查，阿拉比卡咖啡豆期貨價年底前可能挫跌約30%，因近來價格衝上新高恐抑制需求，另有跡象顯示，明年巴西的產量有望...

川普關稅逆風也吹不倒 愛馬仕營收逆勢攀升！美洲日本衝最快

以柏金包（Birkin）聞名的法國精品業者愛馬仕（Hermès）上季營收亮眼，優於預期，以美洲地區和日本的銷售成長最快，...

奧特曼自爆「怕OpenAI輸、壓力大」 DeepSeek竟建議這麼做

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，引發全球關注，OpenAI執行長奧特曼自曝，「為了不讓OpenAI被超越，每天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。