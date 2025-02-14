怕玩火自焚？巴西今年不推金磚國共同貨幣 為減少美元依賴鋪路

今年輪值金磚國家（BRICS）主席國的巴西，將不會推動金磚國家共同貨幣，但今年議程將為金磚各國在全球貿易減少對美元的依賴鋪路。

路透報導，不願具名的四位巴西政府官員表示，巴西總統魯拉和其他金磚國家政壇人士，近年來在多場峰會上提出創建取代美元的共同貨幣的想法，但從未進入技術性的討論。其中三位表示，巴西推動的反而是金磚國家的內部改革，放寬以本國貨幣進行跨國付款，為在全球貿易中減少對美元依賴，開啟大門。

他們指出，今年議程包含，依循由多邊組織如國際清算銀行（BIS）所設定的標準，研究如區塊鏈和互聯的支付系統等技術，藉此降低交易成本。

另一個消息來源表示，「沒人想製造麻煩，但金磚國家也不想排除（共同貨幣）的可能性」，且沒有任何成員國意圖廢除其美元準備金。

美國總統川普不斷警告金磚國家，不要挑戰「強大的美元」。他13日重申，「若金磚國家想玩弄美元」，恐對其課徵100%關稅。

儘管魯拉打消了共同貨幣的念頭，他上周表示，金磚國家「有權討論創建使我們不全然倚賴美元的貿易形式」。

消息人士表示，巴西財政部和央行已在上周討論對該國政府的提案，包含跨境支付倡議行動，此外，巴西也將在本月於南非登場的G20峰會場外，提出對今年7月金磚峰會的計畫。