漲太凶恐抑制需求 阿拉比卡咖啡豆價格年底前估跌30%
根據路透調查，阿拉比卡咖啡豆期貨價年底前可能挫跌約30%，因近來價格衝上新高恐抑制需求，另有跡象顯示，明年巴西的產量有望回升。
調查顯示，市場對阿拉比卡咖啡豆年底前的價格中位數預期為每磅2.95美元，比13日收盤價低30%，也比去年底低6%。共有12名交易員與分析師受訪，其中一人表示：「價格太高將導致需求停滯。」
近來阿拉比卡咖啡豆價格高漲，原因是生產大國巴西在2025/26產季的生產袋數，預料將比目前的產季減少6.5%。不過，幾名受訪者認為，產量在2026/27產季有望提升。另名受訪者說：「如果我們能安然無恙地度過霜/雨季，巴西在26/27產季有望大豐收。」
阿拉比卡咖啡豆是今年漲幅名列前茅的大宗商品，價格年初迄今跳漲約70%，更在本月11日衝上每磅4.2995美元，締造歷史新猷。
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