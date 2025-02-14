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川普關稅逆風也吹不倒 愛馬仕營收逆勢攀升！美洲日本衝最快

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
愛馬仕上季營收成長18%，依舊打敗市場預期。路透
愛馬仕上季營收成長18%，依舊打敗市場預期。路透

柏金包（Birkin）聞名的法國精品業者愛馬仕Hermès）上季營收亮眼，優於預期，以美洲地區和日本的銷售成長最快，顯示儘管奢侈品市場面臨經濟逆風，富裕客層對最高檔的精品需求依然不減。

依恆定匯率計算，愛馬仕截至12月31日止的第4季營收成長18%至39.6億歐元（41.4億美元），優於LSEG分析師預期的36.9億歐元，以及Visible Alpha估計的10%增幅。

品牌最大市場的亞洲地區，不含日本在內的銷售成長9%；美洲地區銷售則大增22.3%，與日本相符。占愛馬仕營收近半的皮件和馬鞍部門成長最快，上季營收達21.5%，優於預期的13%。

至於2024全年表現，銷售增長14.7%至152億歐元，超越預期的149.4億歐元。相較下，受到全球消費者面臨通膨壓力和中國大陸房市危機的衝擊，去年全球奢侈品銷售下滑約2%。

愛馬仕近年表現持續優於開雲（Kering）和路易威登（LVMH）等同業，在其他業者面臨高成本和有限創新的阻力之時，仍能維持自身魅力和獨特性。LVMH去年最後三個月的銷售成長僅1%。

愛馬仕執行董座杜馬斯（Axel Dumas）表示，顧客忠誠度是該品牌在總經逆風下，維持銷售成長的主因。

展望今年，愛馬仕預期營收將持續成長，但並未提供確切數字。杜邁說，儘管精品業景氣有些好轉的跡象，但要「出現轉折點還為時過早」。

杜馬斯補充，鑒於生產成本提高和匯率等因素，愛馬仕今年將調漲商品價格6%-7%。當被問及美國關稅對歐洲商品的可能衝擊時，杜邁說，愛馬仕不會改變生產模式，「我們將適應關稅，並在必要時漲價」。

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