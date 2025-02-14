日媒：台灣盼與美國合作 因應大陸主導無人機供應鏈

總統賴清德去年5月在就職演說中矢言要將台灣打造為「全球民主國家無人機供應鏈的亞洲樞紐」。「日經亞洲」今天在分析文章中指出，台灣盼與美國合作，因應中國在供應鏈的主導地位。

日經亞洲的這篇報導指出，賴總統領導的民進黨政府認為，無人機對於建立不對稱防禦策略至關重要。烏克蘭戰爭充分證明，即便是普通，或表面上看來屬於商用的無人機，皆可協助小國對抗更強大對手，從收集偵察資料到實施空襲均能派上用場。

美國總統川普（Donald Trump）新政府最近任命的白宮國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）主張台灣增加國防預算，並將其中一部分用於自主無人機。

簡以榮去年在台灣外國記者會（TFCC）強調台灣現有的技術能力。他說：「在半導體產業你可清楚看到這一點」、「我認為無人機也一樣，例如零件製作與製造加工。我認為台灣已準備好了。」

不過川普對台灣的態度並不確定。他去年在競選中呼籲台灣將國內生產毛額（GDP）的10%用於國防，最近還揚言要課徵新的晶片關稅。

儘管如此，台灣高層一直希望能與川普政府建立合作關係，有些人認為無人機是解決方案的一部分。

不過其中一個挑戰，正如戰略與國際研究中心（CSIS）分析所說，中國已是商用無人機生產及其關鍵零件「無可爭議的領導者」。

儘管高科技實力使台灣這個人口2300萬的民主島國成為晶片超級大國，但無人機公司向日經亞洲表示，中國零件仍然便宜許多。從長遠來看，他們的目標是透過政府補貼支持的研發來縮小差距，並同時提高國產零件比例。

「科技、民主與社會研究中心」（Research Institutefor Democracy, Society and Emerging Technology,DSET）研究員賴俊魁表示，想要降低生產成本與中國同業競爭，要不就是需要更多國際訂單，要不就是增加政府採購數量。

璿元科技執行長周玉端希望看到美國與歐盟（EU）在台北成立監管分支機構。這樣「我們就可將無人機送到台北辦公室進行測試與申請核准，以便出口至美國與歐盟這兩個最大的市場」。