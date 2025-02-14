石油巨頭英國石油進軍日本 開發北海道太陽能專案
石油巨頭英國石油（BP）子公司Lightsource BP今天宣布，將透過收購北海道一個15 MWp的太陽能專案，進軍日本再生能源市場。
路透社報導，Lightsource BP在聲明中表示，此舉標誌他們在亞太的重要業務擴展，並利用自身全球專業知識協助日本能源轉型與減碳。
隨進入日本市場著Lightsource BP的營運範圍將從全球19個市場增加到20個。
Lightsource BP還表示，目前他們在全球擁有的開發中太陽能專案超過58 GW，其中近8 GW位於亞太。
英國石油公司去年全面收購Lightsource BP。
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