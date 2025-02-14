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捷克新創公司開發安全晶片 將攜手聯電量產

中央社／ 布拉格14日專電

捷克新創公司Tropic Square開發一款安全元件小型晶片多年後，目前已接近量產階段，將委託聯華電子製造。TropicSquare兩週前收到從台灣來的最新樣品，並開始提供給潛在客戶進行安全測試。

據捷克媒體e15報導，捷克新創公司Tropic Square設計了一款安全元件（Secure Element）小型晶片，可整合至各種電子設備中以提供安全功能。Tropic Square屬無晶圓廠（Fabless）公司，專注於晶片設計，而非自行生產，並將委託台灣晶圓代工廠聯華電子（聯電）製造晶片。Tropic01晶片將使用55奈米製程。

兩週前，Tropic Square從台灣收到最新一批樣品，並開始提供給潛在客戶進行測試。Tropic Square的聯合創辦人兼技術總監普萊斯卡奇（Jan Pleskač）向e15表示：「這些樣品已準備好進入最終生產階段，目的是讓客戶驗證功能」。

目前，類似的安全元件晶片由歐洲大型企業如意法半導體（STMicroelectronics）和英飛淩（Infineon）研發與生產，但它們的模型為封閉式設計，不會向客戶提供所有技術細節。

而這家捷克新創公司推出的Tropic01晶片則採取開放式架構，類似開放原始碼軟體，允許外界檢視其原始碼。據Tropic Square表示，這將打造出更透明且更安全的產品。

Tropic Square在2022年底到2023年初達成一項重要里程碑，成功完成首批晶片樣品的設計定案並交付製造（Tape-Out）。從那時起，Tropic Square持續進行測試並調整設計，如今已推出優化的第二代版本，準備進入量產階段。

普萊斯卡奇表示，「我們正準備大規模生產，很快就會進行」，但未透露具體時間表，並強調當今重點是第一批客戶與安全性驗證。

Tropic Square由加密貨幣與開源創新的集團SatoshiLabs創立，集團旗下包括知名的加密貨幣錢包製造商Trezor。

起初，Trezor使用的安全晶片來自外部供應商，但Trezor不滿意供應商未提供完整資訊，且對回報的安全漏洞反應遲緩，因此SatoshiLabs決定自行開發晶片，並獲得瑞士投資公司Auzera 1億克朗（約新台幣1.3億元）的資金支持。

Tropic Square首批主要客戶將為Trezor，但TropicSquare也正在與其他潛在客戶接洽，並向安全社群開放測試，以驗證晶片的安全性與防禦攻擊能力。

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