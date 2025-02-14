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新加坡去年經濟增長優於預期 但川普關稅戰恐間接影響獅城

中央社／ 新加坡14日專電
新加坡貿工部公布報告，新加坡去年經濟增長4.4%，表現優於預期。 路透社
新加坡貿工部公布報告，新加坡去年經濟增長4.4%，表現優於預期。 路透社

新加坡貿工部公布報告，新加坡去年經濟增長4.4%，表現優於預期。然而今年上任的美國總統川普不斷揚言在關稅戰中開闢戰線，將可能間接影響到仰賴全球貿易的獅城。

新加坡貿工部今天發布經濟調查報告表示，新加坡經濟去年全年增長4.4%，優於原本預期。貿工部維持今年全年經濟增長1%至3%的預測。

貿工部指出，去年全年的經濟增長主要由批發貿易、金融與保險以及製造業所帶動，尤其是製造業中的電子業及批發貿易的機械設備與用品，受益於全球電子產品週期好轉，增長表現強勁。

新加坡去年11月電子產品便成為出口反彈的主要動力。熟悉金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，電子產品出口亮眼，與企業為了規避加徵關稅、提前出貨有關，這樣的態勢能否持續，得看川普是否嚴格執行關稅徵收措施。

通膨推動物價上升，新加坡社會新鮮人很有感，社會期待政府提高津貼減輕開銷壓力，總理黃循財去年在國慶獻詞及群眾大會演說時，也承諾穩定物價。新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

新加坡選舉局（ELD）上個月宣布成立選區範圍檢討委員會（EBRC），這意味著這個城邦國家可能很快就會舉行國會大選。新加坡國會大選最遲將於11月舉行。

由黃循財擔任秘書長的執政黨人民行動黨，幾乎肯定在選舉中占優勢。人民行動黨的得票率將成為衡量黃循財支持度的指標。黃循財去年5月接替執政20年的李顯龍，成為新加坡總理。

聯合早報報導，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇回應議員在國會提問時表示，雖然新加坡沒有直接受到美國對中國徵收額外關稅或相關舉措的影響，但關稅影響全球貿易和經濟增長，會為貿易帶來更多摩擦，將影響到身為開放經濟體的新加坡。

他指出，新加坡的貿易額是國內生產總值的3倍，受關稅措施影響的國家可能會改變企業生產商品的地點，導致供應鏈重組價格上揚。新加坡企業發展局透過提供市場資訊和監管環境的建議，幫助新加坡企業適應並有效應對挑戰。

新加坡 經濟成長率 黃循財

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