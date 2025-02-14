盧比歐預期與烏克蘭達成礦產協議 補償美國軍援費用

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，他預期將與烏克蘭就境內蘊藏豐厚的礦藏達成協議，其中部分收益將作為美國武器援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的補償。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話、以及美國政府官員聲稱烏克蘭將必須割讓領土的次日，盧比歐做了以上表示。他說，「烏克蘭的長期獨立」與美國利害攸關。

盧比歐在保守派主持人崔維斯（Clay Travis）和薩克斯頓（Buck Sexton）的廣播節目中指出：「這應以持續的經濟利益為基礎。」

他說：「希望我們很快會聽到一些這方面的消息：與烏克蘭合作的能力，合資企業或類似的事，以獲得他們的礦權，他們擁有的所有天然資源。」

盧比歐表示：「這些錢的一部分將回流，補償美國納稅人對那裡（烏克蘭）援助的數以十億美元計資金。」「其中部份資金將再投資烏克蘭進行戰後重建。」

盧比歐今天也與烏克蘭外交部長西比哈（AndriySybiga）通話。西比哈已提出警告，俄羅斯正試圖以類似雅爾達會議（Yalta conference）的方式瓜分世界，當時蘇聯、美國和英國領袖在會議中討論二戰後權力平衡。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，盧比歐在電話中討論「果斷外交，以談判方式結束戰爭，從而達成持久的和平」。

川普長期批評美國花錢援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，他本月稍早表示想要達成協議以取得烏克蘭稀土，作為持續援助的條件之一。

烏克蘭蘊藏豐富鋰和鈦礦藏，這些礦物對航太和電動車等高科技至關重要。