南韓多部門遮罩DeepSeek後 陸大使籲：打造非歧視環境

全球AI議題近日受到不少關注，大陸駐南韓大使戴兵則指出，近期大陸企業DeepSeek推出的AI大模型引發全球熱議，作為人工智慧全球治理的積極倡導者和踐行者，大陸將繼續同包括南韓在內的國際社會一道，順應國際社會普遍期待，打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智慧發展環境。

據韓聯社，戴兵13日於社群平台「X」上發文指出，近期大陸企業DeepSeek（深度求索）推出的AI大模型引發全球熱議。在剛剛結束的巴黎人工智慧行動峰會上，大陸同南韓、法國等60個國家和國際組織共同簽署「關於發展包容、可持續的人工智慧造福人類與地球的聲明」，體現了對人工智慧安全、可持續和公平發展的共同追求。

戴兵強調，作為人工智慧全球治理的積極宣導者和踐行者，大陸將繼續同包括南韓在內的國際社會一道，順應國際社會普遍期待，「打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智慧發展環境，讓人工智慧紅利惠及所有國家和人民」。

韓聯社提及，由於DeepSeek被指存在泄漏敏感資訊的隱患，南韓政府機構紛紛採取遮罩措施。分析認為，戴兵強調「打造包容、非歧視AI發展環境」和「讓人工智慧紅利惠及所有國家」或意指類似遮罩措施不當。

此外，南韓首爾大學13日決定暫時遮罩DeepSeek大模型平台。先前南韓外交部、國防部、產業通商資源部、科學技術資訊通信部、農林畜產食品部、文化體育觀光部、保健福祉部、中小風險企業部、海洋水產部、環境部、雇傭勞動部、統一部、國土交通部均已對DeepSeek採取遮罩措施。南韓教育部門和各級學校也已遮罩DeepSeek。南韓個人資訊保護委員會7日指出，考慮到DeepSeek大模型平台存在安全隱患，用戶應謹慎使用。

另據美國之音日前消息，自DeepSeek橫空出世以來，多個國家、地區的政府和軍方機構已經禁止在公務設備中使用此程式，其中包括美國國防部、美國海軍、美國太空總署、美國德州、澳大利亞、南韓和印度等，我方的行政院也已明文禁止。

而日前在巴黎召開的AI峰會，大陸前外交部副部長傅瑩也有參加，據新華社，她表示當前地緣政治的干擾令許多人對中美AI合作不樂觀。傅瑩認為，當前美國對大陸科技封鎖和打壓毒化了全球合作氛圍，科技爆發與中美關係受到損害的兩條曲線相交加劇緊張局面，美國在AI前沿創新發展迅速、而大陸在垂直應用領域領先，兩股力量結合才是AI乃至AGI安全、負責任應用的最佳出路。