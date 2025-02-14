路透：安謀從自己客戶挖角 招兵買馬拚銷售自研晶片
安謀（Arm）瞄準自己的客戶招募人才，為的是準備銷售自研晶片和原本的客戶競爭。
路透根據看到的文件和消息人士提供的資訊，安謀早在去年11月，與高通的授權官司聽證開始的數周之前，就透過人才招募公司，試圖向多家客戶發出想聘請高階管理人才，協助安謀轉型的訊息。
例如路透看到的一則人力公司發給一家安謀客戶的訊息，其中就表達了，理想人才「不只是協助公司自單純只設計處理器架構（智財權）的模式轉型，也將銷售自家晶片，聚焦資料中心的AI效能推動」。
然而在去年12月在高通官司的法庭上，安謀執行長哈斯被問到安謀董事會列出要自己研發晶片的雄心時，哈斯說：「我們沒有在做晶片」。
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