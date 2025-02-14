快訊

逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

路透：安謀從自己客戶挖角 招兵買馬拚銷售自研晶片

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
路透報導，安謀（Arm）向客戶挖角，想找人來帶領自研晶片等公司轉型要務。 路透
路透報導，安謀（Arm）向客戶挖角，想找人來帶領自研晶片等公司轉型要務。 路透

安謀（Arm）瞄準自己的客戶招募人才，為的是準備銷售自研晶片和原本的客戶競爭。

路透根據看到的文件和消息人士提供的資訊，安謀早在去年11月，與高通的授權官司聽證開始的數周之前，就透過人才招募公司，試圖向多家客戶發出想聘請高階管理人才，協助安謀轉型的訊息。

例如路透看到的一則人力公司發給一家安謀客戶的訊息，其中就表達了，理想人才「不只是協助公司自單純只設計處理器架構（智財權）的模式轉型，也將銷售自家晶片，聚焦資料中心的AI效能推動」。

然而在去年12月在高通官司的法庭上，安謀執行長哈斯被問到安謀董事會列出要自己研發晶片的雄心時，哈斯說：「我們沒有在做晶片」。

安謀 客戶

延伸閱讀

川普擬對台灣晶片課關稅 前國安顧問波頓：只會更糟

川普周四發言重點：對等關稅、美中俄峰會、控台灣搶走晶片生意

環球晶、台積電的美晶片補貼恐生變？傳川普準備重談補助條件

傳美出手分拆英特爾晶片事業 由台積電參與營運 ADR再跌2.2%

相關新聞

蘋果何時要將AI功能引進在中國的iPhone？據傳最快5月

蘋果公司正努力於今年中之前，讓在中國大陸的iPhone引進AI功能，加速這項需要調整軟體並大幅仰賴大陸合作夥伴的複雜任務...

鴻海若收購日產汽車 日本汽車業界：技術外流很可怕

日本車廠本田（Honda）和日產（Nissan）昨日發布聯合聲明，證實雙方已終止去年12月簽署的合併備忘錄（MOU）。台...

路透：安謀從自己客戶挖角 招兵買馬拚銷售自研晶片

安謀（Arm）瞄準自己的客戶招募人才，為的是準備銷售自研晶片和原本的客戶競爭。

安謀傳將首推自研晶片搶市 最快今夏發表、可能交台積電代工

軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）傳出今年計劃首度推出自家晶片，而且已經敲定Meta會是第一批客戶之一。這是安謀商業模式...

應材盤後重挫5% 本季財測平庸、因出口管制更嚴

美國最大晶片製造設備商應用材料（Applied Materials）周四（13日）提出平淡的本季財測，主要是美國出口管制...

環球晶、台積電的美晶片補貼恐生變？傳川普準備重談補助條件

兩位知悉內情的消息人士對路透表示，白宮正尋求針對《美國晶片和科學法》中的補貼獎勵進行重新協商，而且已經暗示延後部分即將發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。