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蘋果何時要將AI功能引進在中國的iPhone？據傳最快5月

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司傳出正努力今年中之前，讓在大陸的iPhone引進AI功能。圖為北京的蘋果商店。美聯社
蘋果公司傳出正努力今年中之前，讓在大陸的iPhone引進AI功能。圖為北京的蘋果商店。美聯社

蘋果公司正努力於今年中之前，讓在中國大陸的iPhone引進AI功能，加速這項需要調整軟體並大幅仰賴大陸合作夥伴的複雜任務。

情人士透露，蘋果在大陸和美國的多個團隊正致力於將蘋果的AI平台Apple Intelligence調整為適用於大陸地區，目標是最早在5月推出。知情人士說，除了工程工作外，蘋果在中國仍面臨監管阻礙。

蘋果公司一位代表不予評論。

對於蘋果公司來說，這是一項面臨高度壓力的任務，因為中國是該公司在美國以外最大單一市場，但近期iPhone在當地銷量急劇下滑。大陸本土品牌利用自家的AI功能爭奪消費者，而蘋果要在中國重新站穩腳跟，AI技術是一大關鍵。

這迫使蘋果不得不大幅依賴當地的合作夥伴，主要是阿里巴巴和百度。蘋果與阿里巴巴合作打造了一個在裝置上的系統，可以為中國大陸的iPhone、iPad和Mac用戶分析和修改蘋果的AI模型。它將審查和過濾AI輸出，以符合大陸政府的要求。知情人士說，同時間，百度將成為處理其他功能的第二夥伴。

將蘋果的AI功能帶給大陸用戶並非易事。美國版的Apple Intelligence有幾項元素，不能自動轉移到中國。

該平台在美國擁有三種主要類型的AI功能：一是在手機本身運作的蘋果功能，二是由蘋果公司的網路伺服器支援，第三則是在OpenAI基礎設施上運作的聊天機器人功能。

在大陸，蘋果將像在美國一樣使用自家的裝置端AI模型，但阿里巴巴的軟體將作為第一層，可以在用戶不知情的情況下審查政府不允許的內容。阿里巴巴主席蔡崇信周四表示，在中國的iPhone將採用阿里巴巴的AI技術。

新的AI系統將只會出現在iPhone和蘋果在中國銷售的裝置中，這代表如果消費者在國際購買iPhone並帶進中國，手機將無法使用當地的AI系統。

至於搜索巨擘百度將負責諸如視覺智慧（Visual Intelligence）等功能，這是iPhone 16上的一個功能，允許手機掃描物品並從網路上搜尋資訊。將較下，在美國，Google和OpenAI技術都整合到了視覺智慧介面中。

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