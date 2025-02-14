鴻海若收購日產汽車 日本汽車業界：技術外流很可怕

日本車廠本田（Honda）和日產（Nissan）昨日發布聯合聲明，證實雙方已終止去年12月簽署的合併備忘錄（MOU）。台灣的鴻海精密工業收購日產汽車的計畫，可能重回檯面。不過日本電視台採訪的業界人士及政府相關人士都對外資進來表示憂心，擔心技術外流。

與日產有生意往來的某汽車相關企業對日本電視台記者表示，汽車產業是日本的至寶，要是和外資合作技術外流，實在很恐怖。政府相關人士也對日產與鴻海的資本合作表示抗拒，他認為，以共享技術的合作，提高競爭力更為重要。

日產員工說，合併破局只能說遺憾，如果只是暫時性的、且能很快恢復，或許還能樂觀以待。但在的情況似乎並非如此，令人不安。本田員工則說，兩家公司的體質不同，他本來就覺得要成為一家公司太困難。