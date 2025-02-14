快訊

日醫院病患遭同房者用牙刷柄狠刺喪命 院長騙家屬：是肺炎死亡

台股開盤下跌201點 台積電開低25元

川普簽對等關稅計畫備忘錄 生效日期？有何規定？重點一次看

美軍印太司令警告：解放軍恐以軍演掩護攻台 批中俄朝為麻煩三角

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國印太司令部司令巴帕羅上將。路透
美國印太司令部司令巴帕羅上將。路透

隨著解放軍在台灣周遭的軍演範圍持續擴大，美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很快就會成為掩飾攻台的「遮羞布」（fig leaf）。

金融時報報導，巴帕羅在夏威夷檀香山防衛論壇表示，解放軍近年來在台灣周遭的活動明顯增加，使得愈加難以區分大規模軍演和實際的攻擊準備行動，稱目前已經「非常接近」這樣的情況，即每天都很有可能發生共軍軍演實際上是在遮掩作戰警訊。

他強調解放軍目前在台灣周遭的侵略性演習並不是所謂的演習，而是預演，他們在預演強制統一台灣。

巴帕羅談及中國、俄羅斯和北韓日益強化的合作時說，美國看到三方在各領域的協調，從轟炸機聯合巡邏突破美國防空識別區，到共享反衛星能力，再到從海床到天空的先進潛艦技術分享，稱此為「新興專制軸心」，並指這三國已形成一個「麻煩製造者三角」。

巴帕羅對中國日益增強的軍事活動表示擔憂，呼籲美方必須採取更快行動來彌補關鍵落差，像是增加五角大廈在印太地區的武器數量。

巴帕羅表示，美軍需要更緊急取得和部署不同類型的「無人系統」，稱人工智慧將是「關鍵工具」，能幫助美國改善有關台灣可能遭受攻擊的早期預警訊號。

此外，他也大力呼籲提高自主系統產量，部署在台灣海峽等有爭議的地區，創造出「地獄景象」（Hellscape），以阻止或挫敗中國入侵。

美國 解放軍 軍演

延伸閱讀

中共海軍兩棲打擊群東出太平洋 專家：叫陣美日法軍演

軍演文宣過後 中共6機9艦出海擾台 國軍監控

美軍又掉飛機！海軍電戰機墜毀加州外海 2人彈射逃生獲救

又墜機！美軍承包飛機在菲律賓南部墜毀 機上4人全數罹難

相關新聞

環球晶、台積電的美晶片補貼恐生變？傳川普準備重談補助條件

兩位知悉內情的消息人士對路透表示，白宮正尋求針對《美國晶片和科學法》中的補貼獎勵進行重新協商，而且已經暗示延後部分即將發...

美軍印太司令警告：解放軍恐以軍演掩護攻台 批中俄朝為麻煩三角

隨著解放軍在台灣周遭的軍演範圍持續擴大，美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很...

油價小跌收斂盤中跌幅 金價收紅朝向歷史高點

國際油價周四（13日）收盤小幅下跌，但盤中一度超過1%的跌幅有所收斂，美國宣布關稅生效時間延後到至少4月，這為全球帶來了...

比特幣各國持有水位曝！川普掀幣圈熱潮 「這幾檔」ETF有望審批獲准

隨著川普政府上任，美國對加密貨幣的監管態度轉趨開放，多檔加密貨幣ETF排隊等待核准，市場投資熱潮升溫...

特斯拉狂跌30%、比亞迪卻暴漲30% 開了「天眼」的價格戰有何衝擊？

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價今年來重挫16%，若從去年12月下旬攀抵的高點算來，更是累計狂崩30%；相較下，大陸同業比亞迪加足馬力，股價今年來已大漲超過31%。

對等關稅光說不練 道瓊大漲逾300點

由於最新通膨數據和美國關稅計畫的最新動態緩解了人們對通膨壓力和全球貿易緊張局勢的一些擔憂，美股上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。