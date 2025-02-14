應材盤後重挫5% 本季財測平庸 因出口管制更嚴

美國最大晶片製造設備商應用材料（Applied Materials）周四（13日）提出平淡的本季財測，主要是美國出口管制的風險恐會影響營運。應材股價聞訊在盤後挫跌5%。

應材周四表示，本季（2月到4月，公司會計年度第2季）營收額估為71億美元，低於華爾街分析師平均預估的72.2億美元；預估本季每股盈餘2.30美元，符合市場預期。

財務長Brice Hill說，公司「考慮了出口管制相關的不利因素」。中國大陸市場約占應材銷售的三分之一，而美國更嚴格的出口管制，使得業者對中國大陸的銷售更為困難。

應材股價在最新財測發布後的周四盤後交易重挫5%，周四一般交易時段收漲1.87%，報每股184.27美元。今年截至周四收盤，股價漲幅13%。

應材指出，前任拜登政府最後一個月公布的出口新規，對2025會計年度的營收衝擊估計將達4億美元左右。執行長迪克森（Gary Dickerson）在法說會上表示，上述營收縮減的約半數會發生在本季，且集中於公司的服務部門，原因是必須停止的部分中國大陸客戶的設備維護服務。所幸，他預期放眼長期，服務部門的營運可以恢復健康成長。

上季大陸市場在營收的占比由前一年同期的45%降至31%。中國大陸記憶晶片製造商去年下單激增的情況沒有延續到今年。

迪克森提到應材用於生產AI晶片的最先進設備需求甚高，彌補了精密度較低晶片設備需求減弱的問題。他說：「整個產業最大的驅動力就是AI。」資料中心所需的晶片數量，很快就會超過個人電腦、智慧手機這兩個傳統上晶片商最大的市場。

應材管理層對產業的整體成長維持信心，因為新產品和AI熱潮使用的半導體快速開展，幫助支撐需求。晶片愈來愈複雜精密，也令製造商面臨必須升級設備的壓力。

上季應材獲利扣除特定項目後，每股盈餘2.38美元，優於市場預期的2.28美元。營收成長6.8%至71.7億美元，亦優於市場預期的71.5億美元。在2025會計年度，由於新加坡稅負改變，支出將增加6.44億美元，或每股0.79美元。