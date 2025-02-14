快訊

日醫院病患遭同房者用牙刷柄狠刺喪命 院長騙家屬：是肺炎死亡

台股開盤下跌201點 台積電開低25元

川普簽對等關稅計畫備忘錄 生效日期？有何規定？重點一次看

應材盤後重挫5% 本季財測平庸 因出口管制更嚴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國出口管制更加嚴格，讓應用材料（Applied Materials）本季財測欠缺亮點。 路透
美國出口管制更加嚴格，讓應用材料（Applied Materials）本季財測欠缺亮點。 路透

美國最大晶片製造設備商應用材料（Applied Materials）周四（13日）提出平淡的本季財測，主要是美國出口管制的風險恐會影響營運。應材股價聞訊在盤後挫跌5%。

應材周四表示，本季（2月到4月，公司會計年度第2季）營收額估為71億美元，低於華爾街分析師平均預估的72.2億美元；預估本季每股盈餘2.30美元，符合市場預期。

財務長Brice Hill說，公司「考慮了出口管制相關的不利因素」。中國大陸市場約占應材銷售的三分之一，而美國更嚴格的出口管制，使得業者對中國大陸的銷售更為困難。

應材股價在最新財測發布後的周四盤後交易重挫5%，周四一般交易時段收漲1.87%，報每股184.27美元。今年截至周四收盤，股價漲幅13%。

應材指出，前任拜登政府最後一個月公布的出口新規，對2025會計年度的營收衝擊估計將達4億美元左右。執行長迪克森（Gary Dickerson）在法說會上表示，上述營收縮減的約半數會發生在本季，且集中於公司的服務部門，原因是必須停止的部分中國大陸客戶的設備維護服務。所幸，他預期放眼長期，服務部門的營運可以恢復健康成長。

上季大陸市場在營收的占比由前一年同期的45%降至31%。中國大陸記憶晶片製造商去年下單激增的情況沒有延續到今年。

迪克森提到應材用於生產AI晶片的最先進設備需求甚高，彌補了精密度較低晶片設備需求減弱的問題。他說：「整個產業最大的驅動力就是AI。」資料中心所需的晶片數量，很快就會超過個人電腦、智慧手機這兩個傳統上晶片商最大的市場。

應材管理層對產業的整體成長維持信心，因為新產品和AI熱潮使用的半導體快速開展，幫助支撐需求。晶片愈來愈複雜精密，也令製造商面臨必須升級設備的壓力。

上季應材獲利扣除特定項目後，每股盈餘2.38美元，優於市場預期的2.28美元。營收成長6.8%至71.7億美元，亦優於市場預期的71.5億美元。在2025會計年度，由於新加坡稅負改變，支出將增加6.44億美元，或每股0.79美元。

復健 美國

延伸閱讀

經濟日報社論／科技國族主義興起 要及早應變

華爾街日報：中國官員向川普團隊提議舉行美俄領導人高峰會

川普普亭為何選沙國見面？BBC曝原因 俄專家：其實也沒太多選擇

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

相關新聞

環球晶、台積電的美晶片補貼恐生變？傳川普準備重談補助條件

兩位知悉內情的消息人士對路透表示，白宮正尋求針對《美國晶片和科學法》中的補貼獎勵進行重新協商，而且已經暗示延後部分即將發...

美軍印太司令警告：解放軍恐以軍演掩護攻台 批中俄朝為麻煩三角

隨著解放軍在台灣周遭的軍演範圍持續擴大，美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很...

油價小跌收斂盤中跌幅 金價收紅朝向歷史高點

國際油價周四（13日）收盤小幅下跌，但盤中一度超過1%的跌幅有所收斂，美國宣布關稅生效時間延後到至少4月，這為全球帶來了...

比特幣各國持有水位曝！川普掀幣圈熱潮 「這幾檔」ETF有望審批獲准

隨著川普政府上任，美國對加密貨幣的監管態度轉趨開放，多檔加密貨幣ETF排隊等待核准，市場投資熱潮升溫...

特斯拉狂跌30%、比亞迪卻暴漲30% 開了「天眼」的價格戰有何衝擊？

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價今年來重挫16%，若從去年12月下旬攀抵的高點算來，更是累計狂崩30%；相較下，大陸同業比亞迪加足馬力，股價今年來已大漲超過31%。

對等關稅光說不練 道瓊大漲逾300點

由於最新通膨數據和美國關稅計畫的最新動態緩解了人們對通膨壓力和全球貿易緊張局勢的一些擔憂，美股上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。