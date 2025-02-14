日本政府擬釋出21萬噸儲備米 平抑米價

中央社／ 東京13日專電

日本去年秋天發生米荒，因稻米價格持續飆漲，日本農林水產省（相當於農業部）打算釋出21萬噸的政府儲備米，這是日本政府首度為了稻米流通順暢而釋出儲備米，今後米價動向將成焦點。

日本放送協會（NHK）報導，農林水產省保管著約100萬噸的稻米，打算釋出其中的21萬噸。儲備米將藉由競標賣出，第1批釋出15萬噸，第2次以後將調查稻米流通狀況後，再決定釋出的數量。

農林水產省表示，去年收成的稻米比前年增加18萬噸，但農業協同組合（農協，JA）等收購業者從農家收購的稻米數量比前年少21萬噸，因此農林水產省決定釋出21萬噸儲備米填補。

日本農林水產大臣江藤拓明天將公布釋出儲備米的內容，這些政府儲備米釋出後，米價的動向將成受注目的焦點。

日本去年9月出現米荒，被稱為「令和（年號）米騷動」，從去年秋天開始新米上市之後，米價漸平穩，但歷經半年，米價持續居高不下。日本政府為了稻米的流通順暢，首度決定釋出儲備米。

儲備米是日本政府為了因應災害或有緊急狀況而準備的稻米，每年購入20萬至21萬噸米，保管5年，保持儲備約100萬噸米。

日本 稻米 農業部

延伸閱讀

持續對日協商 外交部：盼盡早簽署台日經濟夥伴協議

日本育櫻會深入雲林麥寮幼兒園 種下台日友誼之樹

來去日本北陸 跟著JR PASS重回「恐龍之都」昔日輝煌

不笑還好一笑不得了！IVE日本成員Rei「甜笑Killing Part迷倒眾人」 雀躍小舞步韓網大讚可愛翻

相關新聞

通膨升溫跡象+1！美元月整體與核心PPI上升 年升幅普遍高於預估

美國今年元月各項生產者物價指數（PPI）普遍都超出預估，而且還大幅上修去年12月的升幅，顯示通膨壓力蠢蠢欲動，聯準會（F...

美PPI上揚 通膨壓力蠢動 Fed降息決策將更審慎

美國元月各項生產者物價指數（PPI）普遍都超出預估，而且還大幅上修去年12月的升幅，加上前一天公布的消費者物價增速也超乎...

日產、本田不併 傳KKR有意投資日產

日本兩大車廠日產汽車（NISSAN）和本田汽車（HONDA）昨天宣布，已正式結束雙方的合併協商，但兩家車廠表示，未來將在...

日媒：台推動與日貿易協商

「日經亞洲」報導，台灣正積極推動和日本促談貿易協議，政府已指示駐外人員向東京方面遊說，正式啟動協商，但能否有進展，仍取決...

俄烏戰爭停火看見曙光 美元應聲走弱、油價下跌

美國總統川普12日分別與俄羅斯總統普亭及烏克蘭總統澤倫斯基通話後表示，俄烏領導人都有意協商終結俄烏戰爭，美俄將「立刻」開...

Fed暗示利率維持高檔

美國聯準會（Fed）主席鮑爾12日出席國會第二場聽證會時，表示1月高於預期的通膨率顯示還有更多工作要做，暗示對降息決策將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。