日媒報導：台促談貿易協議 日方審慎

日本媒體報導，台灣正積極推動和日本促談貿易協議，政府已指示駐外人員向東京方面遊說，正式啟動協商，但能否有進展，仍取決於日方的態度。

報導指出，外交部長林佳龍已要求駐日代表處積極接洽日本政府，尋求透過現有的雙邊經濟和貿易平台協商，「因為簽署台日經濟夥伴協議（EPA），日本政府可能態度審慎，後續結果仍須取決於日方的態度」。據了解，日本官員擔心簽署日台EPA可能觸及中國大陸，不利修補日中關係的努力。

外交部指出，台日經濟夥伴委員會（EPC）自2014年首度召開以來，已簽署投資協議、避免雙重課稅協定、關務協定等，以堆積木方式，累積成為台日未來洽簽經濟夥伴協定（EPA）的重要基礎。涉外官員表示，我方與日方將持續透過既有的經貿會議平台交涉，推動台日簽訂經濟夥伴協定（EPA），並在日本訪團來台時，持續向日方表達意願，盼能盡快獲得成果。

日本是台灣除了美國之外，最重要的安全與政治夥伴，資深日本政治人物會定期造訪台灣，並與台灣官員會面，東京當局最近幾年也加強支持台灣，賴清德政府可能希望日本成為台灣下一個啟動貿易協商的國家。

美國總統川普的政策充滿不確定性，日本如何回應台灣的訴求，將被視為考驗東京和台北關係的一項指標。日本官員暗示，東京可能更傾向於優先改善和北京的關係，同時警告，目前幾乎沒有實現台日EPA的機會。

台灣2013年和英國簽訂《提升貿易夥伴關係協議》後，也希望日本能循此模式。據官方數據，日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣則是日本的第四大貿易夥伴。2023年雙邊貿易總額達到757億美元，其中日本對台出口達443億美元，台灣對日出口則為314億美元。

剛離任的前英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）日前告訴日經亞洲，英國和台灣雙方有意於不久的將來在數位貿易、投資和再生能源等面向上跟進。