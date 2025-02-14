Fed暗示利率維持高檔

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國聯準會Fed）主席鮑爾12日出席國會第二場聽證會時，表示1月高於預期的通膨率顯示還有更多工作要做，暗示對降息決策將更加審慎。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，Fed勢必將按兵不動「很長一段時間」，債市也預期，Fed今年可能只會在12月降息1碼。

鮑爾12日轉赴聯邦眾議院金融服務委員會發表證詞，他表示，「我會說針對通膨，我們還在接近，但還沒達成（2%）目標」，重申Fed不急著降息，「所以我們希望目前維持政策（對經濟）的約束性」，暗示利率在可預見的未來都將居高不下。

但他也反駁最新通膨數據會促使Fed改變政策方向的說法，審慎不要過度解讀，「去年的（個人消費支出）通膨率是2.6%」，「最新報告說明相同情況」，「我們已有長足進展，但還沒達成目標」。

美國總統川普當日稍早在社群平台再度貼文呼籲降低利率，鮑爾被問到此事時拒絕評論，只說Fed的角色並非評論國會或政府政策是否明智，但新政策可能促使Fed改變利率政策，「我們將觀望這些政策的影響，之後思考能做什麼」。

Fed 美國聯準會 通膨

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