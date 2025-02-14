俄烏戰爭停火看見曙光 美元應聲走弱、油價下跌

美國總統川普12日分別與俄羅斯總統普亭及烏克蘭總統澤倫斯基通話後表示，俄烏領導人都有意協商終結俄烏戰爭，美俄將「立刻」開始協商終戰事宜，為這場戰事將滿三年之際的重大和平曙光。美元13日應聲走弱，國際油價跌逾1%，歐洲股市則再創新高。

俄烏戰爭將在24日屆滿三年，如今露出和平曙光，降低了市場的其中一個長期風險，美元指數繼13日盤中貶值0.4%至107.5，油市則另有供應看增的因素，倫敦布蘭特油價繼12日大跌2.4%後，13日盤中再跌1.2%至每桶74.31美元，西德州中級原油也跌1.6%，報每桶70.22美元。歐洲股市則繼續攀高，Stoxx 600指數一度漲0.9%，至歷史新高。

川普在社群媒體Truth Social貼文表示，他和普亭通了「很長且富有成果」的電話後，普亭希望結束烏克蘭戰爭，兩人也討論「在不久的未來達成停火」協議，「他想要結束，但他不想結束半年後又要重返戰場」，「我認為我們正在往取得和平的路上，我認為普亭總統想要和平，澤倫斯基總統想要和平，我也想要和平」。

他說，他和普亭「同意非常密切合作」，表達談判將會「成功」的信心，兩人也同意造訪彼此的國家。克里姆林宮證實，普亭和川普通話近90分鐘。

川普接著和澤倫斯基通電話約一小時，澤倫斯基在社群媒體X表示「我和美國總統進行富有意義的對話，我們…討論了取得和平的機會」。

川普在白宮橢圓辦公室向記者表示，他和普亭可能在沙烏地阿拉伯會面，會談的東道主將是沙國王儲賓沙爾曼。這將是2021年以來美俄領袖首度舉行峰會。

美國也對烏克蘭想取得加入北約的承諾、以及讓邊界回到2014年俄國吞併克里米亞半島時期的期望，潑了冷水。美國國防部長赫塞斯已表示，烏克蘭加入北約不切實際，美國也不會派軍駐守烏克蘭

川普選擇先和普亭通話、再與澤倫斯基通話，暗示美國不想和基輔或歐盟達成讓俄國坐上談判桌的共同策略，他逕自宣布達成協議，也坐實了基輔和歐洲的憂慮，也就是他在協商烏克蘭的未來時，不想讓歐盟或歐洲各國介入。德法英等歐洲六國則發表聲明表示，烏克蘭和歐洲必須參與協商，並應提供烏克蘭強大的安全保證。

此外，正在烏克蘭的美國財長貝森特，則向烏克蘭提出一份經濟夥伴關係協議草案，並且討論烏克蘭的天然資源。