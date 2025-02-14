聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：台推動與日貿易協商

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者余弦妙／綜合報導

日經亞洲」報導，台灣正積極推動和日本促談貿易協議，政府已指示駐外人員向東京方面遊說，正式啟動協商，但能否有進展，仍取決於日方的態度。

報導指出，外交部長林佳龍已要求駐日代表處積極接洽日本政府，尋求透過現有的雙邊經濟和貿易平台協商，「因為簽署台日經濟夥伴協議（ＥＰＡ），日本政府可能態度審慎」，「後續結果仍須取決於日方的態度」。據了解，日本官員擔心簽署日台ＥＰＡ可能觸及中國大陸，不利修補日中關係的努力。

外交部昨回應，台日自二○一四年來，已簽署投資協議、避免雙重課稅協定、關務協定等，以堆積木方式，累積成為台日未來洽簽ＥＰＡ重要基礎。涉外官員表示，我方與日方將持續透過既有的經貿會議平台交涉，推動台日ＥＰＡ，並在日本訪團來台時，持續向日方表達意願，盼能盡快獲得成果。

日本 日經

延伸閱讀

持續對日協商 外交部：盼盡早簽署台日經濟夥伴協議

日本育櫻會深入雲林麥寮幼兒園 種下台日友誼之樹

日本宮內廳官網大改版 360度環景圖可一覽皇居

多國情勒鳥傳死訊 日本Duolingo闢謠不合群猜疑：日本Duo最強！不會死

相關新聞

通膨升溫跡象+1！美元月整體與核心PPI上升 年升幅普遍高於預估

美國今年元月各項生產者物價指數（PPI）普遍都超出預估，而且還大幅上修去年12月的升幅，顯示通膨壓力蠢蠢欲動，聯準會（F...

美PPI上揚 通膨壓力蠢動 Fed降息決策將更審慎

美國元月各項生產者物價指數（PPI）普遍都超出預估，而且還大幅上修去年12月的升幅，加上前一天公布的消費者物價增速也超乎...

日產、本田不併 傳KKR有意投資日產

日本兩大車廠日產汽車（NISSAN）和本田汽車（HONDA）昨天宣布，已正式結束雙方的合併協商，但兩家車廠表示，未來將在...

日媒：台推動與日貿易協商

「日經亞洲」報導，台灣正積極推動和日本促談貿易協議，政府已指示駐外人員向東京方面遊說，正式啟動協商，但能否有進展，仍取決...

俄烏戰爭停火看見曙光 美元應聲走弱、油價下跌

美國總統川普12日分別與俄羅斯總統普亭及烏克蘭總統澤倫斯基通話後表示，俄烏領導人都有意協商終結俄烏戰爭，美俄將「立刻」開...

Fed暗示利率維持高檔

美國聯準會（Fed）主席鮑爾12日出席國會第二場聽證會時，表示1月高於預期的通膨率顯示還有更多工作要做，暗示對降息決策將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。