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日媒：台推動與日貿易協商
「日經亞洲」報導，台灣正積極推動和日本促談貿易協議，政府已指示駐外人員向東京方面遊說，正式啟動協商，但能否有進展，仍取決於日方的態度。
報導指出，外交部長林佳龍已要求駐日代表處積極接洽日本政府，尋求透過現有的雙邊經濟和貿易平台協商，「因為簽署台日經濟夥伴協議（ＥＰＡ），日本政府可能態度審慎」，「後續結果仍須取決於日方的態度」。據了解，日本官員擔心簽署日台ＥＰＡ可能觸及中國大陸，不利修補日中關係的努力。
外交部昨回應，台日自二○一四年來，已簽署投資協議、避免雙重課稅協定、關務協定等，以堆積木方式，累積成為台日未來洽簽ＥＰＡ重要基礎。涉外官員表示，我方與日方將持續透過既有的經貿會議平台交涉，推動台日ＥＰＡ，並在日本訪團來台時，持續向日方表達意願，盼能盡快獲得成果。
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