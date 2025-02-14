日產、本田不併 傳KKR有意投資日產

日本兩大車廠日產汽車（NISSAN）和本田汽車（HONDA）昨天宣布，已正式結束雙方的合併協商，但兩家車廠表示，未來將在「朝向智慧化和電動車時代」的策略夥伴關係架構下，展開合作。

就在日產、本田終止合併談判後，市場就傳出美國老牌私募基金ＫＫＲ有意投資日產。彭博資訊報導，知情人士表示，ＫＫＲ正在評估採取股權或債權投資，以改善日產的財務狀況，雙方洽談正在進行，且ＫＫＲ可能決定不繼續交易。ＫＫＲ和日產代表昨都拒絕回應。

本田和日產昨天發表聲明指出，雙方已同意，終止去年十二月廿三日為考慮兩公司業務整合而簽署的合作備忘錄（ＭＯＵ）。

消息人士先前透露，日產和本田在協商過程中因意見不合而生變，其中本田提議將日產納為子公司，成為談判破裂的關鍵因素。昨天發表的聲明證實，本田提議改變（合併）結構，由設立一家共同控股公司，改為透過換股由本田成為母公司、日產為子公司。

外電報導，本田與日產之所以會洽談合併，是為了在電動車市場追趕美國電動車龍頭特斯拉和比亞迪等多家中國大陸車廠。

聲明指出，經討論後，兩公司做出結論，在邁向電動化時代，而變動性與日俱增的市場環境下，若要優先考量決策及執行管理措施的速度，最適當做法是停止討論並終止雙方ＭＯＵ；不過，本田與日產將繼續在策略結盟的框架下合作，以在智慧車及電動車的時代努力創造新價值，並讓彼此企業價值最大化。

至於ＫＫＲ長年以來都在日本擁有一席之地，包括投資汽車零件供應商Marelli。此外，ＫＫＲ四十多年來在華爾街寫下不少輝煌紀錄，其中以一九八八年敵意併購RJR Nabisco菸草食品集團最為人所知，後來被寫成暢銷書「門口的野蠻人」。