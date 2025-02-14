雪佛龍瘦身 計劃裁員20%

美國石油和天然氣巨擘雪佛龍（Chevron）計劃明年底前將全球人力削減15%至20%，最多相當於有9,000人將失業，試圖降低成本、簡化業務，並完成重大收購。另外，貝佐斯名下的太空公司藍源也傳出準備大規模裁員，將資源集中在日漸增長的火箭發射業務。

截至2023年底，雪佛龍在全球僱有46,500名員工，若裁員20%相當於大約有9,000人將失業。這些數字排除了大約5,400名雪佛龍加油站的員工。

雪佛龍面臨生產挑戰，包括一個大型的哈薩克油田項目出現成本超支和延遲的情形。它計劃以530億美元併購同業赫斯（Hess）並在蓋亞那利潤豐厚的油田占有一席之地的交易，因為與規模更大競爭對手埃克森美孚的法庭訴訟而陷入僵局。

雪佛龍也面臨整個產業煉油業務疲軟，以及全球產量增長超過需求而致油價預料未來兩年可能承壓的問題。

在此同時彭博資訊也報到，藍源公司（Blue Origin）預計裁掉數百人，甚至上千人。報導中說，藍源將於明天上午由執行長林普（Dave Limp）主持全體會議，討論這次裁員。

藍源一個月前首度發射巨型火箭新葛倫（New Glenn），在研發火箭的過程中，藍源經歷了三任執行長，並面臨多次延遲，而億萬富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）則成長為業界主宰。