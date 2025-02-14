美PPI上揚 通膨壓力蠢動 Fed降息決策將更審慎

美國元月各項生產者物價指數（PPI）普遍都超出預估，而且還大幅上修去年12月的升幅，加上前一天公布的消費者物價增速也超乎預期，顯示通膨壓力蠢蠢欲動。另外，上周申領失業給付人數也略微減少。

美國勞工部13日公布，元月整體PPI月升0.4%，高於預估的0.3%，且去年12月的升幅由0.2%上修到0.5%；年升3.5%，高於預估的3.3%，且12月時的年升幅也由3.3%上修到3.5%，是2023年2月以來最大年升幅。

美國PPI走勢

扣除能源及食品之後的核心PPI，月升0.3%，符合預估，去年12月升幅由0%上修到0.4%；比去年同期上升3.6%，高於預估的3.5%，去年12月的年升幅則由3.5%上修到3.7%。

經濟學者表示，元月PPI升幅高於預估，且去年12月升幅大幅上修，加上前一天公布的元月消費者物價指數（CPI）升幅也高於預估，至少顯示通膨依然黏著，將使Fed對於降息將更加審慎。

另外，最新一周（2月8日止）首次申領失業給付人數為21.2萬人，比預估的21.6萬人略低，也低於前周的22萬人；連續申領人數（2月1日止）為185萬人，低次預估的188.2萬人，也低於之前一周的188.6萬人。

儘管美國短期內陷入經濟衰退且通膨復熾的可能性不大，但一些經濟專家警告，「輕量版停滯性通膨」（stagflation lite）的風險正在增加。採用這一詞的經濟學家之一，是凱投宏觀北美經濟學家亞許沃斯（Paul Ashworth），意指國內生產毛額（GDP）低成長或零成長，同時通膨率在3%以上。

他說：「輕量版停滯性通膨很適合用來形容可能發生的情況。」

停滯性通膨這一詞的源起可追溯至1974年至1982年間美國經濟動盪時期，美國在這九年間歷經四度全年GDP下滑、通膨率在1980年攀升至13.5%的高峰。

不過，華爾街現在沒人預期停滯性通膨捲土重來。凱投宏觀預測美國今年GDP成長率不到2%，通膨率介於3%至3.5%。但經濟學家和企業感到焦慮的，是川普在白宮主政帶來的不確定性，包括反覆的關稅威脅讓企業更難以進行投資，因為企業在釐清進口供應成本之前，無法敲定投資計畫。

亞許沃斯表示：「川普對關稅的態度顯然比首任更認真。」

另一方面，川普緊縮移民政策將導致美國勞動力萎縮，無論企業是缺工或引進自動化設備解決，都會推升通膨，並在GDP、消費方面都會產生影響。