雀巢營收報喜 走出谷底

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

全球最大食品製造商雀巢（Nestle）去年第4季（上季）的營收成長超越市場預期，走出谷底，股價一度應聲大漲6.7％，為2009年來最大漲幅。

雀巢13日表示，上季營收成長2.7％，超出分析師預期的大約2％；全年營收則增加2.2％。

瑞士萬通博資產管理公司（Vontobel）分析師貝爾奇表示，儘管面臨充滿挑戰的環境，雀巢上季的成長象徵邁向復甦的第一步。

雀巢股價13日一度大漲6.7％，部分受益於管理層維持其業績展望，不像去年多次發出獲利警告。該公司股價在過去一年跌了14％。

雀巢依舊認為，今年的營收成長有望改善。今年的關鍵獲利率至少能有16％，雖低於去年的17.2％，但主要是因為投資旗下品牌。

雀巢及聯合利華正努力克服咖啡豆可可豆激增的成本。咖啡豆因為巴西與越南糟糕的天氣，價格在過去一年已漲逾一倍。

雀巢執行長弗雷謝（Laurent Freixe）透露，咖啡豆價格將漲過去年11月所做的預測。他並表示，不會對像奇巧（KitKat）等有既定配方的產品改變，但新商品將提高餅乾或威化餅的比例，以消化可可豆的高成本。

為確保未來成長，弗雷謝正加大投入長壽、女性健康及日益增長的體重管理等領域。針對減肥藥物使用者，該公司正在為如Boost和Vital Pursuit等品牌投資高蛋白及富含營養的解決方案。

分析師 可可 咖啡豆

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