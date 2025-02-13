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PS5年底購物旺季表現亮眼 Sony調升全年財測

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Sony上季業績旺，並上調全年財測。圖／路透
Sony上季業績旺，並上調全年財測。圖／路透

日本科技與娛樂巨頭Sony上季業績暢旺，並上調全年財測，原因是消費者近年來對內容的支出不墜，帶旺其遊戲與音樂銷售，激勵股價13日收漲逾1%。

Sony 13日公布，止於12月的年度第3季（上季），營收比去年同期躍增18%至4.41兆日圓（286億美元），營業利益也年增1%，均高於市場預期，這是拜遊戲事業的獲利勁增37%所賜。另外，串流服務也帶動Sony的錄製音樂與音樂發行收入。

該公司同時把2024全年度（止於3月）的營收預期上調4%至13.2兆日圓，全年的營業利益預期也上修2%至1.34兆日圓。

上季Sony遊戲主機PS5的銷量達950萬台，較一年前的820萬台顯著成長，顯示該公司在重要的年底購物旺季表現亮眼。Sony總裁十時裕樹表示，「接下來將發表的遊戲大作，將把PS5目前強勁的銷售動能延續到下一個會計年度」。

遊戲大廠Take-Two Interactive上周重申，眾所期待的「俠盜獵車手6」將按原定計畫，於今年秋季發售。Sony自家的「羊蹄戰鬼」也即將在今年發布，前作「對馬戰鬼」在PlayStation與個人電腦（PC）等平台共計售出1,300萬份。

十時裕樹即將在4月兼任執行長，以強化對自家公司的掌握，並肩負擴展娛樂產品的任務。在十時裕樹的監督下，Sony已擴展到主機以外的業務，例如販售PC遊戲配件。

Sony 主機 日本 索尼 音樂

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