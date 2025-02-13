掰了本田…日產預期今年度恐大虧逾5億美元 將積極尋找聯姻對象

日產汽車（Nissan）13日正式宣布與本田汽車（Honda）結束合併談判，同時也公布了重建計畫細節，並預期在3月底止的今年度將面臨超過5億美元的鉅額虧損。

彭博資訊報導，日產13日表示，今年度淨損預估將達到800億日圓（5.19億美元）；分析師預期為虧損2,780億日圓。該公司也將年度營業利益預測下修至1,200億日圓；該公司最早預估為5,000億日圓，後來已大幅下修至1,500億日圓。

在截至去年12月底止的上季，日產營業利益為311億日圓，不及市場預期的515.1億日圓；並有淨損140.8億日圓，市場預測為獲利363.1億日圓。

在同日稍早宣布結束與本田的談判後，這份疲軟財報將帶給日產壓力尋找另一條救命索。日產社長內田誠向記者表示，公司仍很難不仰賴未來的夥伴關係來繼續生存，將會積極尋求戰略同盟，並會在3月中旬與新的領導架構細節一起，向外界報告最新進度。

該公司也發表了先前宣布的事業改善措施細節，包括將全球裁員2,500人，但也將在共享服務中心增加1,000名人力，以及把2026年度的全球年產能減少100萬輛至400萬輛。

日產計劃削減支出4,000億日圓，其中約2,000億日圓來自於行銷和行政支出，1,000億日圓來自重組生產據點。該公司計劃整合三座工廠的生產線，包括兩座美國和一座泰國工廠，以減少6,500名員工，並將全球關閉三座工廠，包括一座泰國的主要工廠。