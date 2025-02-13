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PS5業績旺翻 索尼上調全年度獲利預估

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本娛樂暨電子產品業巨擘索尼（Sony）今天公布，上季獲利年增3%至3737億日圓（約新台幣797億元），並鑒於遊戲主機PS5銷售在內遊戲業務表現強勁，上調現行年度獲利預估。圖／歐新社
日本娛樂暨電子產品業巨擘索尼（Sony）今天公布，上季獲利年增3%至3737億日圓（約新台幣797億元），並鑒於遊戲主機PS5銷售在內遊戲業務表現強勁，上調現行年度獲利預估。圖／歐新社

日本娛樂暨電子產品業巨擘索尼Sony）今天公布，上季獲利年增3%至3737億日圓（約新台幣797億元），並鑒於遊戲主機PS5銷售在內遊戲業務表現強勁，上調現行年度獲利預估。

法新社報導，索尼公布去年10至12月一季的銷售額較前年同期增加18%，來到4兆4100億日圓，拜其遊戲、音樂與金融產品在關鍵的年終假期銷售旺季熱賣之賜，日圓對美元和歐元的匯價走軟也提供助力。

索尼因此把截至今年3月31日為止的會計年度獲利預估，由原本的9800億日圓調升至1兆800億日圓（約新台幣2303億元）；全年度銷售額預估也由12兆7000億日圓上調至13兆2000億日圓。

索尼上季共賣出950萬組PlayStation5（PS5）遊戲主機，較前1年同期賣出的820萬組明顯增加。即將在今年4月接任索尼執行長的現任營運長十時裕樹指出，由於其遊戲業務的活躍使用者持續增加，因此下個會計年度將會推出更多強大的遊戲。

Sony 台幣 日本 索尼

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