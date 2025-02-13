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可可西非產地高溫天數變長 巧克力價格恐續創新高

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
研究人員今天表示，氣候變遷導致西非國家去年連續數週出現讓作物枯萎的高溫，這些國家是全球巧克力供應的支柱。圖／路透社
研究人員今天表示，氣候變遷導致西非國家去年連續數週出現讓作物枯萎的高溫，這些國家是全球巧克力供應的支柱。圖／路透社

研究人員今天表示，氣候變遷導致西非國家去年連續數週出現讓作物枯萎的高溫，這些國家是全球巧克力供應的支柱。高溫影響收成，可能進一步推升早已創下新高的可可價格。

法新社報導，這些國家生產的可可約占全球產量70%。當地農民近年來飽受高溫、病害和異常降雨影響，導致產量下降。這些因素推升可可價格，而可可豆正是製作巧克力的主要原料。

一項新研究發現，「主因燃燒石油、煤炭和甲烷氣所致的氣候變遷」正在使象牙海岸、迦納、喀麥隆和奈及利亞更頻繁出現高溫。

獨立研究機構「氣候中心」（Climate Central）研究發現，這一趨勢在象牙海岸和迦納這兩個全球最大可可生產國尤為明顯。

報告指出，10月至3月是可可豆主要生長期，過去10年來，氣候變遷使象牙海岸和迦納在這段期間高於攝氏32度的天數增加了3週。研究人員表示，「過度炎熱可能會導致收成數量和品質下滑」。

研究人員指出，除了氣候變遷外，還有許多可能傷害可可樹而推高價格的因素，例如粉介殼蟲蟲害、降雨模式異常、走私和非法採礦等。

國際發展機構「基督徒互援會」（Christian Aid）今天發布另一項研究，探討在全球暖化導致天氣變化和極端氣候影響下，巧克力和可可農多麼易受傷害。

基督徒互援會政策與公共宣傳主任歐吉科（OsaiOjigho）表示：「對全球各地許多最貧困人口而言，種植可可是生死攸關的生計。人為造成的氣候變遷正對此構成嚴重威脅。」

可可 巧克力 氣候變遷 高溫

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