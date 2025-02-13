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情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

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情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日產社長內田誠13日召開記者會，宣布正式與本田汽車結束合併談判。圖／路透
日產社長內田誠13日召開記者會，宣布正式與本田汽車結束合併談判。圖／路透

日產汽車（Nissan）於情人節前夕宣布與本田汽車（Honda）結束合併談判後，以「門口的野蠻人」著稱的美國老牌私募基金KKR，立刻傳出正考慮投資日產。

彭博資訊報導，知情人士表示，KKR目前正在評估採取股權或債權投資，以改善日產的財務狀況。雙方洽談仍正在進行，且KKR有可能決定不繼續交易。KKR和日產代表都拒絕置評。

日產和本田13日宣布，已正式結束雙方的合併談判，兩公司和三菱汽車將繼續在電池、自駕、軟體和電動車技術的研發上維持戰略合作。

在與本田的談判出現變數之際，日產就已傳出正在尋覓新的夥伴，而且最好是來自美國科技業的公司。

KKR長年以來都在日本擁有一席之地，包括投資汽車零件供應商Marelli。2022年Marelli的破產重建花了KKR 20億美元。借錢給Marelli的銀行則損失4,500億日圓（29億美元）。

KKR過去40多年來在華爾街寫下不少輝煌紀錄。其中以1988年敵意併購RJR Nabisco菸草食品集團最為人熟知，後來被寫成暢銷書《門口的野蠻人》。

日產 本田

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