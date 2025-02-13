陸春節假期需求銳減 南韓上月科技出口驚現萎縮
中國大陸需求在春節假期大減，使南韓1月科技出口出現一年多來的首次萎縮，而市場也持續擔憂保護主義以及陸廠DeepSeek對半導體銷售的潛在影響。
南韓產業通商資源部13日表示，包含記憶體、智慧手機與電腦在內的科技出口1月年減0.4％，主要是農曆春節期間，中國和南韓的許多工廠都會放假。
南韓對各國的科技出口，以中國減幅最大、年減9.2％，其中半導體更年減8.9％；與此同時，美國則年增24.6％，依舊是南韓科技產品的強勁買家。
今年晶片銷售前景較不樂觀，因為近幾個月出貨成長放緩，加上DeepSeek發表的人工智慧（AI）模型，可能降低昂貴晶片的需求。此外，川普重回白宮，威脅要開徵關稅，也可能冷卻南韓經濟成長所仰賴的全球商務。
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