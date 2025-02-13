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三星獲越南政府支持「將擴大布局」 投資AI、半導體領域

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
三星將在越南當局的支援下，在當地投資AI等新領域。圖／路透
三星將在越南當局的支援下，在當地投資AI等新領域。圖／路透

南韓三星電子預計拓展在越南的布局，將在河內當局的支援下，投資人工智慧（AI）、半導體、數位轉型等新領域。

越南三星公司執行長崔裕浩12日會見越南總理范明正時表示，預期在投資相關領域時，可獲越南政府的支持。三星是目前越南最大的外國投資者，迄今的投資金額達到232億美元；在2024年，三星在越南的營收與外銷額，分別為625億美元與544億美元。

范明正承諾將持續支援三星，協助該公司在越南當地經營富有效率且成功的事業。他也要求三星支持越南的新創公司與支援性質產業的發展，同時促進當地的科學與技術研發，以及數位轉型。

范明正也敦促三星，在國家創新中心設立職訓中心，他也希望三星能聘僱更多的越南籍主管，並在其生態系統中，納入更多的越南本地數位科技公司。

三星 半導體 越南

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