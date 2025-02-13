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亞洲最富有家族出爐！台灣「這家族」入榜 身家約309億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普關稅料將給亞洲富豪家族主導的企業帶來重大挑戰。圖為三星電子會長李在鎔。圖／美聯社
川普關稅料將給亞洲富豪家族主導的企業帶來重大挑戰。圖為三星電子會長李在鎔。圖／美聯社

美國總統川普再掌白宮才短短數周就以外交謾罵、關稅威脅等手段震撼全球，彭博資訊整理出2025年亞洲最富有的25個家族，指出他們主導的企業在未來四年遭遇的最大問題就是：川普關稅，以及其他國家的報復性關稅，會多廣泛和持久。

如果長久打關稅戰，南韓三星電子集團李氏家族（排第10名，資產約227億美元）和掌握中國大陸鋁產品製造商宏橋集團的張家（排第11名，資產約219億美元）將面臨風險。

亞洲最富有家族排行榜的榜首，是印度信實工業董事長安巴尼的家族（資產約905億美元）。由於川普和印度總理莫迪互動熱絡，印度的億萬富豪顯得較為處變不驚。

兩岸三地排名居前的富豪家族是：第五名，香港新鴻基地產創辦人郭得勝的家族（資產約356億美元）；第六名，台灣國泰人壽創辦人蔡氏兄弟的家族，蔡家目前擁有台灣兩大金融控股公司的股權，並進軍房地產與電信等產業（資產估約309億美元）；以及第12名，旗下有新世界發展和周大福公司的香港鄭家（資產約218億美元）。

馬來亞銀行證券（Maybank Securities）分析，川普關稅有可能加速「中國加一」趨勢，將外商投資重新導向東南亞。最富有家族排行榜第二名、泰國Chearavanont家族（資產約426億美元）旗下CP集團的食品生產部門可能是贏家之一。

新加坡管理大學行銷學系教授Nirmalya Kumar指出未來還有其他風險。關稅可能進一步削弱中國大陸正在放緩的經濟，這可能會使美元走強；而川普的經濟民族主義可能刺激其他國家減少對中國大陸和外國的依賴。

他補充說，從好的方面看，亞洲企業集團傾向於多樣化，並緊密交叉持股，這對市場的瞬息萬變多少形成緩衝。

印度 川普 房地產 資產 香港

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