比特幣各國持有水位曝！川普掀幣圈熱潮 「這幾檔」ETF有望審批獲准

隨著川普政府上任，美國對加密貨幣的監管態度轉趨開放，多檔加密貨幣ETF排隊等待核准，市場投資熱潮升溫。同時，特斯拉首次公開持有超過1.1萬枚比特幣，未實現獲利達5.89億美元，反映新會計準則對企業財報的影響。加密貨幣市場在政策轉向與企業持倉透明化的推動下，正迎來新一波浪潮。

近日傳出，電動車大廠「特斯拉（Tesla）」在今年1月29日提交給美國證管會（SEC）的文件首度披露截至2024年底共持有逾1萬1509枚比特幣，目前價值超過11億美元。

特斯拉擁有1.15萬枚比特幣，價值超過11億美元

這也是該公司首次對外公布比特幣持有量，按照美國最新修訂的會計準則，未實現獲利達5.89億美元。新制上路後，加密貨幣公司和任何其他持有比特幣、以太幣的公司，都必須紀錄持有加密貨幣的「公允價值」，特斯拉的財報也將更真實反映比特幣的價格變動。

美國總統川普上任後，政府對加密（虛擬）貨幣的態度也隨即轉變，除了現階段已可在金融市場交易的比特幣ETF、以太幣現貨ETF外，據了解，約有30多件加密貨幣ETF申請案依序排隊中，等待美國證監會（SEC）核准。

幣圈的目光陸續聚焦在瑞波幣（XRP）、 Solana（SOL）、狗狗幣（DOGE）和萊特幣（LTC）的 相關ETF族群，更有交易所開遊戲賭盤，炒熱一波話題，讓會員猜猜誰會先獲准。

加密貨幣ETF排隊等審批，「這幾檔」獲准機率高

根據彭博ETF分析師James Seyffart和Eric Balchunas在社群X的貼文中指出，Canary Capital 、灰度投資（Grayscale Investments）所申請的萊特幣ETF獲准機率最高，可能性達90%；而狗狗幣ETF獲准的可能性為75%；接下來則是Solana和XRP ETF產品，預期獲得核准的機率分別是70%和65% 。

事實上，加密貨幣（資產）雖還是非主流的投資工具，但隨著政府監管態度的轉變，以及更多法人機構的投入，已漸漸有新進展。根據Bitget Research報告，多達20%的Z世代和Alpha世代願意以加密貨幣形式領取養老金。也開始有一些非營利機構或大學捐贈基金會表示，將會將所收到的慈善捐款轉投部分比例配置在加密貨幣相關資產。

川普與梅蘭妮亞都發虛擬貨幣，卻暴起暴落

只是，若新手一不注意，容易淪為被割韭菜的受災戶。例如上任前夕，川普個人在1月17日發行的迷因幣MAGA「$Trump」（川普幣），一度在上線4小時內突破200億美元，成為全世界第一位發行自己的虛擬幣的總統。川普妻子梅蘭妮亞跟進發行的第一夫人幣「$MELANIA」，均在短時間內高潮迭起，造成「吸金」熱潮。

川普1月17日發行迷因幣MAGA「$Trump」（川普幣）。取自X@realDonaldTrump

根據其公告，川普幣和梅蘭妮亞幣都只是用以表達對川普和梅蘭妮亞支持的「數位收藏品」，並非「投資機會、投資合約或任何類型的證券」，但其暴起暴落的漲跌起伏間，充斥著龐大金融利益。

只是，隨著時間過去，CoinGecko數據在台灣時間2月11日顯示，「$Trump」（川普幣）總市值如今僅剩約2181萬美元，每枚約0.48美元，已不見首日上線的400倍漲幅，可說是腰斬再腰斬。

值得注意的是，比特幣在去年第四季即顯示與美國標普500指數呈現正相關，但在十萬美元大關後，遲遲未見突破動能，多位法人機構分析師指出，川普政府推動的「比特幣戰略儲備」進度緩慢，所以市場資金尚且還在觀望。

比特幣各國持有水位曝光！前三名：美國、中國與英國

根據CoinGecko的報告數據，截至2024年7月，在全球各國的比特幣持有量中，美國擁有逾21萬3297個比特幣。按當前市場價格約9萬8美元計算，約為209.48億美元（約6894億新台幣），大部分是在執法過稱中沒收犯罪所得所獲得的，如黑市和暗網交易。第二名為中國，主要來源同樣是透過非法資產扣押，第三名為英國，透過破獲大型洗錢活動獲得。

較特別的則是第四名薩爾瓦多，其在2021年正式將比特幣列為法定貨幣，並求商家強制接受比特幣支付，還允許用比特幣繳稅，並免除相關資本利得稅。

雖在2025年1月，薩爾瓦多礙於必須向IMF（國際貨幣基金）貸款14億美元（約459.4億新台幣），而妥協取消比特幣為法定貨幣，但從實際錢包追蹤，卻可發現薩爾瓦多仍然維持「一日買一枚」政策，逆向增持比特幣。目前，薩國已持有逾6000枚，現值約5.89億美元（約193.2億新台幣），未實現獲利超過1.6億美元（52.5億新台幣）。

而2月初多家外媒報導，捷克總統Petr Pavel已正式簽署法案，規定持有比特幣的捷克國民若持有超過3年可免除資本利得稅。捷克央行總裁Aleš Michl也表示正認真評估比特幣作為潛在儲備資產的可行性，雖短期內難拍板，但可確定的是，加密貨幣在川普2.0時代，仍會是火線話題。

（本文出自2025.02.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）