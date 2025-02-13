日產、本田正式宣布結束合併談判

日產汽車和本田汽車周四宣布，已同意正式結束雙方的合併協商，兩家車廠表示，未來將在「朝向智慧化和電動車時代」的策略夥伴關係架構下展開合作。

原本如果成功合併，雙方將結合為全球第四大汽車集團，僅次於豐田、福斯汽車及現代汽車。

消息人士早先透露，日本排名第三的汽車製造商的日產和本田在協商過程中因分歧而生變。本田提議將日產納為子公司，成為談判破裂的關鍵因素。

上周也有消息向路透透露，日產現如今對和新夥伴合作持開放態度，鴻海（2317）也視為可能的選項。

鴻海董事長劉揚偉周三表示，鴻海考慮入股日產，但主要目標仍是和日產展開合作。