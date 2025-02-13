影╱加州非裔女子點餐到一半突遭「巴蕊」驅趕 保全暴走趕人嚇壞客人
位於美國加州洛杉磯的墨西哥風味連鎖餐廳塔可鐘（Taco Bell）發生顧客遭保全呼巴掌事件，一名女顧客點餐到一半時，遭到保全要求離開，她拒絕之後，竟被對方狠狠地打了一巴掌，最終只好離去，讓在場其他顧客看傻了眼，對此塔可鐘目前尚未回應。
紐約郵報報導，事件發生在9日，影片顯示，一名非裔女正在自助點餐機前點餐，卻遭到一名男保全驅趕，保全見女子不願離去，竟猛呼女子一巴掌，讓女子當場嚇到愣住，摀著臉頰走到餐廳另一頭，並不斷喊著「離我遠一點」，最終悻悻然走出餐廳大門。
保全打女子的確切原因尚不清楚，但根據錄製該段影片的民眾透露，當時保全要求女子離開，但女子不願意，「然後他失控了，她也開始發瘋。他狠狠呼了她一巴掌。這太瘋狂了，大家都很震驚。」
該名目擊民眾說，由於該店幾個街區附近，就有一個貧民窟，可能保全還懷疑女子「看起來很像遊民」。對於這起事件，塔可鐘目前尚未回應。
根據資料顯示，塔可鐘是美國百勝餐飲集團旗下公司之一，為目前全球最大墨西哥式食品的連鎖餐飲品牌，特色是將傳統墨西哥食品與美國速食文化結合，創造出獨特菜單。
‘A security guard at a Taco Bell in downtown Los Angeles was filmed slapping a woman inside the restaurant on February 9. Witness Alejandro Sanchez, 29, said the woman was ordering food when the guard told her to leave before suddenly striking her.’— The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) February 13, 2025
- SWNS pic.twitter.com/eYl4AiEyGy
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