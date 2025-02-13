快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

南韓Q2將解禁 允許企業參與加密貨幣市場

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓第2季起將逐步允許企業參與加密貨幣市場。路透
南韓第2季起將逐步允許企業參與加密貨幣市場。路透

南韓金融服務委員會（FSC）表示，從第2季起，將逐步允許企業參與加密貨幣市場，以提振對投資區塊鏈事業的需求。

金融服務委員會13日表示，從第2季開始，非營利組織和執法當局將能開設銀行實名帳戶，出售加密貨幣資產，涵蓋大學與加密貨幣資產交易所，但只允許出售，而非買賣。

下半年起，約3,500家上市企業與取得執照的專業投資人，也將能以實名帳戶交易加密貨幣資產，金融服務委員會表示，「基於專業投資人已被允許投資風險與波動最高的衍生性金融商品，我們將試行發行以投資與金融目的交易的實名帳戶」。

不過，這不代表全面開放企業交易加密貨幣資產，因為還沒擴及所有企業，銀行和券商等金融業者也仍不得買賣加密貨幣資產。

金融服務委員會副主席金素英表示，「虛擬資產立法還沒完成，因此要擴及一般企業還需要時間」。金融服務委員會也必須評估金融業者參與的潛在風險，意味著金融業者不能銷售加密貨幣虛擬資產指數型基金（ETF），因為業者必須在銷售這類金融商品前，必須先持有虛擬資產。

目前，出於洗錢風險的憂慮、以及金融當局的行政指引，銀行不得為企業開設加密貨幣資產之用的實名帳戶，若要買賣加密閉，就必須在特別金融資訊法指定的銀行，開設與交易連結的實名帳戶，金融當局也只允許特定政府機關以公益目的開設企業帳戶。

加密貨幣 南韓 資產 風險

延伸閱讀

南韓外交高官會見陸駐韓大使 積極評價近期韓中交往

南韓8歲女童放學後遭刺殺身亡 小學女老師認了：我幹的

美國好市多不只賣黃金！架設比特幣ATM 簡單步驟即可購買

拜登交棒川普 2.0：極具「商人個性」的美國總統 如何打造全球加密之都？

相關新聞

日產、本田正式宣布結束合併談判

路透引述知情人士報導，日產和本田董事會已決議正式結束雙方的合併談判。

影╱加州非裔女子點餐到一半突遭「巴蕊」驅趕 保全暴走趕人嚇壞客人

位於美國加州洛杉磯的墨西哥風味連鎖餐廳塔可鐘（Taco Bell）發生顧客遭保全呼巴掌事件，一名女顧客點餐到一半時，遭到...

南韓Q2將解禁 允許企業參與加密貨幣市場

南韓金融服務委員會（FSC）表示，從第2季起，將逐步允許企業參與加密貨幣市場，以提振對投資區塊鏈事業的需求。

新火箭才剛發射成功 貝佐斯的太空公司「藍色起源」可能裁掉上千人

彭博資訊12日引述知情人士消息報導，在經過多年研發後，亞馬遜創辦人貝佐斯的太空科技公司藍色起源（Blue Origin）...

印度擬對中國鋼鐵產品徵收15%至25%臨時關稅

印度鋼鐵部長庫瑪瑞斯瓦米（H.D. Kumaraswamy）11日表示，印度可能在未來6個月內對來自中國的鋼鐵產品徵收1...

美元恐因關稅「七傷拳」終走貶？日圓韓元等亞幣也脆弱

美銀表示，美國總統川普的關稅政策雖然在一開始會推升美元匯率，但最終將拖累美元。華僑銀行則指出，如果美國實施對等關稅，韓元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。