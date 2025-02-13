新火箭才剛發射成功 貝佐斯的太空公司「藍色起源」可能裁掉上千人

彭博資訊12日引述知情人士消息報導，在經過多年研發後，亞馬遜創辦人貝佐斯的太空科技公司藍色起源（Blue Origin）正準備大裁員，以降低成本，專注在日漸增長的火箭發射業務。

裁員規模尚不清楚，但消息人士透露，藍色起源預計將裁撤數百個工作，甚至可能上千。

報導稱，藍源公司將在13日上午與執行長林普（Dave Limp）舉行的全體會議上討論這次裁員。藍色起源未立即回應置評請求。

此前1個月，該公司首度成功發射其「新葛倫」（New Glenn）火箭，該火箭的研發經歷3任執行長，並面臨多次延遲，而科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）則成長為業界主宰。