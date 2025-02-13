印度擬對中國鋼鐵產品徵收15%至25%臨時關稅

印度鋼鐵部長庫瑪瑞斯瓦米（H.D. Kumaraswamy）11日表示，印度可能在未來6個月內對來自中國的鋼鐵產品徵收15%至25%的臨時關稅，以應對中國廉價產品對印度生產商構成的「嚴重挑戰」。

據路透社報導，庫瑪瑞斯瓦米11日晚間接受媒體採訪時說，中國鋼鐵進口量的增加往往受到不公平貿易行為的推動，這對印度製造商構成嚴峻的挑戰。

他說，印度政府堅定致力於保護印度的鋼鐵行業。

印度去年12月開始已對中國產品加徵臨時稅（當地稱保護稅）以限制鋼鐵進口的問題展開調查。如果加徵臨時關稅的主張獲得通過，有效期可能長達2年。

庫瑪瑞斯瓦米指出，根據正在進行的調查，保護稅的稅率範圍會在15%至25%之間，目的就是防止不公平競爭，確保公平的競爭環境。

去年4月至12月期間，印度進口的中國鋼鐵產品量創新高。報導指出，儘管印度是世界成長最快的主要經濟體，其基礎設施支出保持增長，國內需求強勁，但大量進口鋼鐵依然導致國內鋼材價格大幅度下跌。

路透社此前報導，由於進口激增，印度一些較小的鋼鐵廠不得不縮減營運並考慮裁員。業界人士表示，美國總統川普對鋼鐵進口徵收的高額關稅可能會加劇這一問題，因為出口商將尋求將鋼鐵運往印度。

印度的鋼鐵出口在近期也大幅下滑，主要是由於全球需求疲軟，加劇印度鋼鐵製造商面臨的挑戰。

庫瑪瑞斯瓦米還表示，印度正尋求將鋼鐵銷往非洲、中東和東南亞，而製造商已經轉向生產高價值的專業鋼材。高品質鋼材可以獲得更高的價格，且來自中國的競爭較少。

過去10年，澳洲是印度焦煤的主要供應商，出貨量占總量的80%，但因美國、俄羅斯和莫三比克的貨源搶占印度市場，使澳洲焦煤去年在印度的市占率降至62%。