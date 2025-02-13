伊爾艾朗估Fed將按兵不動很久 市場預期只會在12月降息1碼

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，由於1月通膨率高於預期，美國聯準會（Fed）勢必將在「相當長一段時間內」保持利率不變。債市交易員也延後對Fed降息時機的預估到今年底。

劍橋大學皇后學院院長、安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗12日表示，若Fed真的致力於要達成2%的通膨目標，理論上現在就該升息，但Fed較可能按兵不動，容忍更高的通膨率，以保護經濟成長。

他談到1月通膨率時說，「從表面上看，這對Fed來說不是好消息」，但「他們將容忍高通膨，並繼續承諾一切都會好轉，我認為Fed將暫停（降息），暫停按鈕的時間將比市場預期要長得多」。

在1月通膨報告出爐後，Fed主席鮑爾表示這代表還有很多工作要做，暗示將維持利率不變更長一段時間，與聯邦資金利率連結的交換期貨顯示，先前投資人預估Fed將在9月前降息1碼，但在重新定價後，暗示預期今年底前只會降息1碼，時間點可能落在12月。

伊爾艾朗也批評鮑爾與同僚對經濟數據反應過度，並向投資人提供令人困惑的前瞻指引，加劇市場波動，「Fed沒有戰略錨定」，「也沒有提供有意義的前瞻政策指引，這是個重大錯誤」。

今年有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比11日表示，他不想過度解讀高於市場預期的1月通膨率，但若出現更多類似1月通膨走勢的報告，可能代表對抗通膨的工作還沒結束。

今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克同日也對降息前景表達審慎態度，表示Fed在降息之前，必須更多了解政府對於貿易與移民等政策提案，「我的看法是在我們對（政策）更明朗之前，將不可能判斷我們的政策方向、速度以及步調，我們要先獲得更多資訊，才能行動」。